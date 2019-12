Зеленский на обложке и драка в Раде: Украина готовится к переговорам в Париже

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского во время переговоров в нормандском формате в Париже рискует стать событием, которое предваряло наибольшее количество провокаций. Все началось с украинской стороны, решившей подлить масла в огонь тлеющего в Донбассе конфликта.

Затем внимание мировой общественности отвлек дипломатический скандал в Германии. После убийства чеченского боевика немецкие власти выслали из страны двух дипломатов. Как отметили специалисты, ситуация развивается по сценарию "отравления Скрипалей", а значит стоит ожидать, что до 9 декабря атмосфера на международной арене накалится еще сильнее.

При этом на самой Украине продолжают кипеть нешуточные страсти. Угрозы сыпятся вслед за угрозами, обвинения – вслед за обвинениями. Петр Порошенко грозится устроить новый Майдан, в ответ ему припоминают финансовые махинации, а депутаты Верховной рады, кажется, готовы вцепиться друг другу в глотки по мельчайшему поводу.

Потасовки в стенах украинского парламента далеко не редкость и уже успели стать своего рода милой традицией страны, однако раньше отношения на кулаках выясняли все же представители разных политических взглядов. Во время очередного пленарного заседания в бою сошлись Максим Бужанский и Гео Лерос – оба депутаты партии "Слуга народа", передает Life.ru. Выяснилось, что причиной конфликта стало оскорбление дамы.

В рабочем чате Гео Лерос позволил себе сделать нецензурное замечание в адрес своей коллеги, бывшего представителя правительства в парламенте Ирины Верещук. Та потребовала извинений, а затем попросила отреагировать фракцию. Политическая сила оказалась равнодушна к мольбам дамы с поруганной честью, и тогда на ее защиту поднялся Максим Бужанский.

К сожалению, сам поединок не попал в объектив камер. В Сети появилось видео, на котором слышны попытки председателя парламента Дмитрия Разумкова остановить схватку. "Как в детском садике. Рассядьтесь каждый на свое место. Ну взрослые люди!", – заметил он.

Обсуждают на Украине не только этот поединок. Помимо очередной демонтсрации верности традициям рыцарства украинцы получили новый повод для гордости. Их президент появился на обложке журнала Time. Для Владимира Зеленского это первое достижение такого масштаба.

"Человек посередине", – гласит заголовок. "Украинский президент Владимир Зеленский о бытии между Путиным и Трампом", – объясняет его смысл подзаголовок. Таким образом, в преддверии переговоров в нормандском формате в Париже указывают на зависимость Украины от США, а не от Европы или Запада в целом.

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc