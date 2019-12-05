Украинцы в бешенстве: венгерское ТВ признало Крым российским

Украины потребовали от венгерского МИДа и канала "М1", где вышел сюжет, исправить надпись, обозначающую Крым частью России. Об этом сообщает украинское посольство в Венгрии на своей странице в "Фейсбук".
По словам украинских дипломатов, они надеются, что произошедшее является "досадным недоразумением", а не сознательным действием. "Учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении посольства.
Дипломаты добавили, что ожидают, что в Будапеште исправят видео "в соответствии с международным правом и официальной позицией Венгрии".
Ролик, вызвавший истеричную реакцию украинских дипломатов, был показан на венгерском телевидении в конце ноября. Крым там обозначен частью России.
В частности, присутствовала подпись "полуостров Крым, Россия – 2019". Как сообщает "РБК-Украина", телеканал транслирует также на территорию Закарпатья, где проживает много этнических венгров.
Крым и Севастополь воссоединились с Россией по итогам всенародного референдума в марте 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей территорией.
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