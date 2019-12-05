"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор

Согласно оценкам специалистов, возглавивший Украину в самое суровое для страны время, Петр Порошенко за годы президентства из мультимиллионера превратился в миллиардера. Однако тратить свои деньги на то, чтобы захватить власть в стране еще раз, он, судя по всему, не собирается.
Без них организовать новый Майдан, которым оппозиция угрожает действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей в нормандском формате в Париже, у него не выйдет. "Думаю, что массовку они проплатят, но не осилят финансово более десяти тысяч человек, так как каких-либо спонсоров нет", – цитирует НСН президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.
Без оплаты, уверен он, на улицы никто не выйдет. "Во-первых, эта тема никого не интересует, во-вторых, эти ребята, хоть и пытаются остаться у власти, но популярность их очень слаба", – уверен эксперт.
Если же деньги найдутся, то шансы собрать огромную толпу появятся даже у Петра Порошенко, с треском проигравшего на выборах Владимиру Зеленскому и растерявшего поддержку. "Майдан – это же шоу. Есть люди, которые этим на жизнь зарабатывают и не скрывают", – подчеркнул Александр Охрименко. Он добавил, что цена участия колеблется от 300 до 500 гривен в сутки, однако готовность людей за такие деньги участвовать в беспорядках не исчезает.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
Кто полнее раскроет тему зоофилии?