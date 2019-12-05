"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор

В преддверии переговоров лидер стран нормандской четверки в Париже Петр Порошенко вместе с примкнувшими к нему Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком пообещали устроить новый Майдан в Киеве. Однако денег на то, чтобы организовать по-настоящему массовые беспорядки, у них нет, уверены эксперты.



прочитано 202 раза