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Политика

"Не интересует": обнищавшему Порошенко вынесли суровый приговор

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В преддверии переговоров лидер стран нормандской четверки в Париже Петр Порошенко вместе с примкнувшими к нему Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком пообещали устроить новый Майдан в Киеве. Однако денег на то, чтобы организовать по-настоящему массовые беспорядки, у них нет, уверены эксперты.
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Согласно оценкам специалистов, возглавивший Украину в самое суровое для страны время, Петр Порошенко за годы президентства из мультимиллионера превратился в миллиардера. Однако тратить свои деньги на то, чтобы захватить власть в стране еще раз, он, судя по всему, не собирается.

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Без них организовать новый Майдан, которым оппозиция угрожает действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед встречей в нормандском формате в Париже, у него не выйдет. "Думаю, что массовку они проплатят, но не осилят финансово более десяти тысяч человек, так как каких-либо спонсоров нет", – цитирует НСН президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко.

Без оплаты, уверен он, на улицы никто не выйдет. "Во-первых, эта тема никого не интересует, во-вторых, эти ребята, хоть и пытаются остаться у власти, но популярность их очень слаба", – уверен эксперт.

Если же деньги найдутся, то шансы собрать огромную толпу появятся даже у Петра Порошенко, с треском проигравшего на выборах Владимиру Зеленскому и растерявшего поддержку. "Майдан – это же шоу. Есть люди, которые этим на жизнь зарабатывают и не скрывают", – подчеркнул Александр Охрименко. Он добавил, что цена участия колеблется от 300 до 500 гривен в сутки, однако готовность людей за такие деньги участвовать в беспорядках не исчезает.

Автор: 5 декабря 2019, 14:05
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Кишка тонка у Вальцмана! Даже если бы этот ворюга и крахобор захотел вложить часть наворованный у хохлов бабок, пиндосия не позволит. Осмелится пойти против-вмиг окажется за решеткой!
1

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