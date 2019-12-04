"Сорвать переговоры": Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе со своей партией "Европейская солидарность" и другими близкими ему политическими силами выступили с требованием к действующему главе государства Владимиру Зеленскому о сближении страны с НАТО. Эксперты считают это провокацией перед переговорами в нормандском формате в Париже.

Переговоры лидеров стран нормандской четверки состоятся 9 декабря в Париже. Любые заявления и решения украинской стороны рассматриваются экспертным сообществом в свете того, что до встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского остается меньше недели.

В связи с этим требование Петра Порошенко выступить с обращением к НАТО было расценено как провокация. Бывший президент Украины не стал скрывать, что для него это стало способом послать сигнал для украинского общества, стран НАТО и для России о неизменности курса страны.

Примечательно, что сам Владимир Зеленский, судя по всему, пошел на поводу у своего предшественника. По крайней мере, возглавляемый его партией "Слуга народа" парламент поддержал инициативу Петра Порошенко, передает издание "Политнавигатор".

Слуга альянса



Рада, где правящее моно-большинство представлено партией Зеленского «Слуга народа», выполнил требование команды Петра Порошенко, и принял обращение к руководству НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства в альянсе.

284 - ЗА из 351 pic.twitter.com/CpFPIVdGMR — ЯМарина Саакян ���� (@marinochka_san) December 4, 2019

За словами экс-президента не стоит реального желания улучшить жизнь в стране и приблизить хотя бы какие-то ее параметры к западным показателям, уверен бывший спикер Министерства иностранных дел Украины, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Олег Волошин. "Пять лет предыдущая власть, прикрываясь бесконечной дискуссией о НАТО, отдаляла Украину от стандартов Альянса, через Свинарчуков разграбляя Укроборонпром, армию, распространяя коррупцию в стране, притесняя независимые медиа и оппозицию", – напомнил он.

"И эти самые люди сегодня продолжают тянуть ту же самую историю с одной-единственной целью – сорвать мирные переговоры и мирный процесс", – назвал он цель очередной провокации Петра Порошенко против Владимира Зеленского. От действующего украинского лидера на встрече в нормандском формате в Париже ждут только разговора о мире и путях его достижения, добавил парламентарий.