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Политика

Нервный Порошенко закатил истерику из-за российского газа

Петр Порошенко, Украина, новости. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Петр Порошенко резко высказался о возможном возобновлении поставок российского газа на Украину. Голубое топливо политик назвал "оружием в руках Владимира Путина". 
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Экс-президент, а ныне депутат Верховной рады выступил с пламенной речью с трибуны парламента. Он напомнил, что Киев пятый год не покупает российский газ. Украина перекачивает топливо из Европы и полностью этим удовлетворена, объявил Порошенко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Российский газ бывший президент назвал "оружием Кремля". "Сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – отметил Порошенко.

При этом бывший президент не упомянул, что газ, который Украина закупает у Европы, тоже российский. Москва поставляет в ЕС голубое топливо, а европейцы продают его Киеву с наценкой.

Россия и Украина ведут тяжелые переговоры о прямых поставках газа. Следующий раунд пройдет 5 декабря, за четыре дня до саммита в нормандском формате по урегулированию в Донбассе, сообщил министр топлива и энергетики Незалежной Алексей Оржель.

 

 

Пока найти компромисс сторонам не удается. Между тем с января следующего года истекает срок действия договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на скорый запуск газопровода "Северный поток – 2", в Киеве утверждают, что поставки топлива через Незалежную должны продолжиться.

По словам Оржеля, Киев заинтересован получать доход от поставок газа в Европу. Вместе с тем из-за прекращения транзита российского топлива цена на газ для украинцев может увеличиться до 50 долларов за тысячу кубометров.

Автор: 3 декабря 2019, 13:18
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