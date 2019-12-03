Нервный Порошенко закатил истерику из-за российского газа

Экс-президент, а ныне депутат Верховной рады выступил с
пламенной речью с трибуны парламента. Он напомнил, что Киев пятый год не
покупает российский газ. Украина перекачивает топливо из Европы и полностью этим
удовлетворена, объявил Порошенко.
Российский газ бывший президент назвал "оружием Кремля". "Сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина – это и есть настоящая капитуляция", – отметил Порошенко.
При этом бывший президент не упомянул, что газ, который Украина закупает у Европы, тоже российский. Москва поставляет в ЕС голубое топливо, а европейцы продают его Киеву с наценкой.
Россия и Украина ведут тяжелые переговоры о прямых поставках газа. Следующий раунд пройдет 5 декабря, за четыре дня до саммита в нормандском формате по урегулированию в Донбассе, сообщил министр топлива и энергетики Незалежной Алексей Оржель.
Самое страшное, что придумал Порошенко - патриотизм на воровстве - пока одни воюют за страну, другие ее обворовывают— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) November 30, 2019
Пока найти компромисс сторонам не удается. Между тем с января следующего года истекает срок действия договора на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Несмотря на скорый запуск газопровода "Северный поток – 2", в Киеве утверждают, что поставки топлива через Незалежную должны продолжиться.
По словам Оржеля, Киев заинтересован получать доход от поставок газа в Европу. Вместе с тем из-за прекращения транзита российского топлива цена на газ для украинцев может увеличиться до 50 долларов за тысячу кубометров.
Популярные темы форума
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Нимфомания
Не открываются в темах страницы
Всем дуракам посвящается
О доброте и милосердии к старикам
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Путин сказал,что слово мама ",не будет заменно на родителей номер один ,номер-2