Допрыгался: Порошенко наказали за наглое поведение в Раде

Одна из обязанностей депутата Верховной рады – посещать
заседания. Отсутствие возможно лишь по уважительной причине: командировки или
болезнь. Но парламентские правила бывшему президенту Петру Порошенко, видимо,
не писаны.
Политик взял за норму прогуливать заседания Рады. Наплевательское отношение к депутатским обязанностям влетит Порошенко в копеечку. Спикеру парламента Дмитрию Разумкову предложили лишить высокопоставленного прогульщика денежных выплат за ноябрь. Сообщается, что в последнем осеннем месяце экс-президент пропустил более трети заседаний.
Дисциплина хромает у "слуг народа". За систематические прогулы под санкции могут попасть замглавы пропрезидентской фракции Александр Корниенко, а также депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский.
Согласно украинскому законодательству, каждый месяц народному депутату возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий. Так, за сентябрь Порошенко получил 43 тысячи гривен.
Видимо, особых дел у Раде у экс-президента нет. Тем примечательнее, что именно занятостью в парламенте Порошенко объяснял неявку на допросы в Государственное бюро расследований. Правоохранители отправляли бывшему главе государства около 20 повесток, но явиться он соизволил лишь несколько раз.
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