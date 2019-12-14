Допрыгался: Порошенко наказали за наглое поведение в Раде

По всей видимости, Петр Порошенко еще не до конца осознал, что больше не является президентом. Бывший глава государства, а ныне депутат Верховной рады, держится подчеркнуто нагло и надменно. Руководство парламента утомили беспардонные выходки политика.



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