Один из руководителей телеканала ATR, выступающего с точки зрения запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа, Айдер Муждабаев публично поделился своими мечтами о судьбе Крыма. Он заявил, что Украина должна военной силой захватить полуостров, после чего депортировать всех несогласных по Крымскому мосту.



Меджлис крымскотатарского народа* был отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен в России в 2016 году. А выступающие от лица группировки политики регулярно подтверждают е враждебность.

Например, некогда российский либерал, а ныне крепкий украинский государственник Айдер Муждабаев договорился практически до призыва к геноциду на российской полуострове. "То, что Крым нужно будет освобождать военным путем, не сомневаюсь", – заявил руководитель ATR на своем ютуб-канале. "Когда случится это, и при каких условиях, не ясно", – оговорился он.

Подобная подвешенность в воздухе мечтаний об украинском захвате Крыма не помешали Айдеру Муждабаеву продолжить свою мысль дальше. Он рассказал о том, каким образом, по его мнению, необходимо будет расправляться с несогласными.

"Если ты уважаешь Украину, уважаешь Конституцию и крымских татар, несмотря на то, что они из-за геноцида сейчас в меньшинстве, живите и здравствуйте на земле Крыма. Если наоборот – вон мост, и дальше все, до свидания", – пригрозил политик.

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