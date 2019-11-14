Угрозы Крымскому мосту выставили Киев на посмешище

Так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич во время брифинга в Киеве озвучил украинскую реакцию на информацию о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. "Мы, безусловно, отреагируем на это", – заявил чиновник.
"Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает", – цитирует "Царьград" Кориневича. Что именно, кроме именования России агрессором и оккупантом, может сделать Украина, он уточнять не стал.
Слова украинского чиновника вызвали настоящий шквал насмешек с российской стороны. "Что конкретно сделают – сказать не могут. И ничего предложить не могут", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.
"В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма", – констатировал сенатор. Он добавил, что обещания реакции со стороны Украины – заезженная фраза.
Обвинения в неправомочности строительства Крымского моста и запуска по нему железнодорожных состав отбил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией", – напомнил депутат.
Пользователи Сети, не скованные правилами дипломатической беседы, оказались еще острее на язык: "Рагировать?Это как? Сильнее портить воздух в "раде"?Скрежитать зубами?Громко, громко возмущаться?Клиника", "Правильно, нельзя закрывать глаза на такой беспредел, как запуск поездов в Крым. Предлагаю в отместку перекрыть ЖД пути, скажем в направлении Киев – Львов!", "Как всегда отреагируют очередной истерикой (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Напомним, что 8 ноября стартовали продажи билетов на идущие через Крымский мост поезда. Железнодорожные составы дальнего следования "Таврия" будут курсировать из Санкт-Петербурга в Севастополь, а из Москвы – в Симферополь.
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