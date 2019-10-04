Зеленский доигрался: объявлено о дефолте Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Киев не получит новых кредитов и будет вынужден объявить дефолт, если откажется от выполнения "формулы Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе, заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.



прочитано 827 раз