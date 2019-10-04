Зеленский доигрался: объявлено о дефолте Украины

Европа и США устали от конфликта на Украине и хотят, чтобы
Киев вел переговоры с республиками Донбасса, заявил парламентарий.
"Формула Штайнмайера" была придумана для того, чтобы украинские
власти признали Донецк и Луганск легитимной стороной переговоров и и начали с
ними переговоры. "И это перестанет быть проблемой Европы и Штатов", -
сказал депутат в эфире телеканала "НАШ".
Согласие Киева на "формулу Штайнмайера" означает признание законного статуса властей в Донецке и Луганске. "И означает, что с ними надо вести переговоры, и на их условиях заключать какие-то соглашения", – добавил Дубинский.
Парламентарий уверен: Украина не самостоятельна на мировой арене и будет делать то, что скажут. В противном случае очередных западных кредитов Киеву не видать как своих ушей, а это уже прямой путь к дефолту, считает Дубинский.
"Это безвыходная ситуация", – резюмировал парламентарий.
По всей видимости, варианта дефолта в Киеве не исключают. И далеко не все на Украине рассматривают его как безусловное зло. Так, олигарх Игорь Коломойский, который, по слухам, имеет большое влияние на президента Владимира Зеленского, еще в прошлом году предлагал отказаться от исполнения долговых обязательств. По его мнению, это станет началом выздоровления украинской экономики.
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по суверенному долгу Украины.— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) May 26, 2019
Давай, Беня, жги! Все-таки авантюрист и комик вместе - это великая сила! Даже похлеще, чем галантерейщик и кардинал )))
Бояться дефолта не нужно, заявил олигарх в интервью украинским СМИ, и привел в пример Грецию и Аргентину. Эти страны объявили о невозможности обслуживания долгов и попросили кредиторов пересмотреть условия их выплат. Теперь у них "все в порядке".
В украинским руководстве на возможность дефолта смотрят без позитива. До недавнего времени возглавлявший Совет нацбезопасности и обороны страны Александр Данилюк заявил, что позиция Владимира Зеленского не совпадает с мнением "отдельных украинских бизнесменов", очевидно, намекнув на Коломойского.
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