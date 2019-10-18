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Политика

Податливый Зеленский вляпался в чудовищный гей-скандал

Скандал с Владимиро Зеленский, новости Украины. Фото: www.globallookpress.com
В пропрезидентской партии "Слуга народа" скандал: депутата Анатолия Остапенко сфотографировали за интимной перепиской с мужчиной. По мнению экс-парламентария Владимира Олейника, Владимир Зеленский потакает лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
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С каждым годом таких людей в украинской власти становится больше, считает Олейник. Верховная рада, по его словам, превращается в "несерьезное сборище ни во что не верующих людей". Все из-за вседозволенности и наплевательского отношения к дисциплине.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Люди традиционных ценностей не выходят на парады, а меньшинства стараются выпячивать свою ориентацию на показ, возмутился экс-парламентарий. Большинство украинцев реагирует на это негативно. Несмотря на европейский вектор республики, гей-парадов ее граждане не хотят, сказал политик в эфире НСН.

В скандалы разной степени нелепости депутаты от "Слуги народа" попадают регулярно. Так, в сентябре член пропрезидентской партии Елена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания. Парламентарий объяснила, что общалась с возлюбленным во время перерыва.

В конце мая советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал, что в качестве идеологии пропрезидентская партия выбрала либертарианство. Это направление политической мысли, выступающее за как можно большую автономность личности, его независимость от государства. По мнению сторонников идеологии, личность обладает полными правами на свое тело, собственность и жизнь.

Автор: 18 октября 2019, 17:13
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪГость
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ЧИСТКА КИЕВСКОЙ РУСИ

А это ведь МОЩНЕЙШИЕ ДУХОВНЫЕ удары по РУССКОМУ ДУХУ! О котором говорится в Русских сказках: «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет».

Верноподданные Царя-победителя, очищенные, как очищают золото, преобразятся в Сынов Божиих по благодати
5.1. О спасении Русского Богоизбранного Народа говорил еще Преподобный Серафим

Преподобный Серафим Саровский (1833)
(иконы, смотри здесь и здесь)
чтобы получить больший размер – нужно кликнуть мышью
При чтении книги Есфири о чудесном спасении Народа Божьего вспоминаются пророчества о нашем уже недалеком будущем. «Преподобный Серафим Саровский в 1832 г. на Пасху говорил Мотовилову здесь следующее: «А Государя и всю Царскую Фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за Него, за Церковь и за благо нераздельности Земли Русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как когда правая, за Государя ставшая сторона получит победу и переловит ВСЕХ изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а ВСЕХ казнят [как неспособных и недостойных жить в воскресшей России], и вот тут-то еще более прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя, очистительная кровь, <цензура> после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет рог Помазанного Своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу Своему, Благочестивейшаго Государя Императора... Его же утвердила и паче утвердит десница Его Святая над Землею Русскою. Так что же унывать нам, Ваше Боголюбие, аще Бог за ны, кто на ны – их же бо – предъуведе сих и предъизбра, их же предъизбра сих и освяти, их же освяти сих и прослави – сих и блюдет, что же унывать нам, Ваше Боголюбие, с нами Бог аще паки возможете побеждени будете, яко с нами Бог. Так-то, Ваше Боголюбие, с нами Бог и унывать нам нет ни какой дороги”... а Государя Господь сохранит и благословит Его и землю Русскую всяким благословением и в земных и в небесных”. (Из письма Н.А. Мотовилова Государю Императору Николаю I, от 9 марта 1854 г.)» (Россия перед Вторым Пришествием. Сост. Фомин С. Т1. С. 331).
То есть все те из православных христиан, кто не верит в Воскресение России; не верит, что в России, хотя и будут еще тяжелейшие дни, но антихрист не получит власти; и вообще кто своей жизнью не будет исповедовать Учение Церкви о Христе Господнем+, о Царской власти, или помрут (погибнут) раньше, или будут казнены как изменники, как хулители Духа Святого, и при этом много крови врагов Богоизбранного Русского Народа прольется, больше, чем во времена царя Артаксеркса.
[+Здесь мы писали о Тайне Христа последних времен: «Тайна сия есть спасение РОДА человеческого в Иисусе ХРИСТЕ Господе и Царе Помазаннике Его – ХРИСТЕ Господнем». Будем понимать, что заблуждение безбожников, еретиков и кривоверов есть заблуждение их ума, потому что ослепление их есть следствие их злой воли. Не удивляйтесь, что они НЕ МОГУТ видеть грядущей славы воскресшей России под державной рукой Царя-Победителя, <цензура> это НЕВОЗМОЖНО без обращения ко Христу. Необходимо при этом помнить, что есть Господь Иисус ХРИСТОС, а есть ХРИСТОС Господень (отвечает на вопрос: "Чей? под властью Кого?"), Который являет Собою Воплощенное Имя Божие ХРИСТОС на земле и Который есть Царь-БОГОпомазанник! Напомним так же, что Помазанник Божий является Главою Богоизбранного Народа, ныне таким Народом является Русский Народ, и Главою земной воинствующей Церкви Христовой (об этом здесь, здесь, а кратко здесь и здесь), ныне такой Церковью является Православная Церковь.]
Антихрист не получит власти в России благодаря искупительной жертве святого Царя-Искупителя Николая+. Это Он стал «осиянной преградой злу В МИРЕ» и, в первую очередь, в России после того, как она претерпела «великие скорби и потрясения» (по пророчеству здесь). Русский Народ Божий от пленения безбожной жидовской властью Господь освободит, и Господь дарует земной вселенской Церкви ее Главу – Русского Православного Царя-БОГОпомазанника, которого «будет бояться даже сам антихрист» (по слову Преподобного Лаврентия Черниговского).
[+Необходимо понимать, что искупить какой-либо грех грешник НЕ МОЖЕТ, это только барон Мюнхаузен мог, взяв себя за свои волосы, вытянуть из болота не только себя, но и свою лошадь! Искупитель, так же как и Чудотворец, ТОЛЬКО один – Иисус Христос. Правда, чтобы усвоить искупление Иисусом Христом соборного греха КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЯ, совершенного Русским Народом, необходимо прославить искупительный подвиг святого Царя Николая Второго. Почему без прославления искупительного подвига Царя-Николая Александровича на нарушителя Соборного Обета 1613 года, какого бы чина и звания он не был, искупительный подвиг Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа не распространяется смотри здесь и здесь. Царь Николай, в подобие и славу Иисусу Христу, искупил грех клятвопреступления Соборного Обета, данного Русским Народом БОГУ в 1613 году. А потому, святой Царя-Николай является Искупителем соборного греха КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИЯ Соборного Обета Русского Народа, данного им Богу в 1613 году. Перечень грехов против Царской власти, которые напрямую связаны с соборным грехом клятвопреступления Соборного Обета 1613 года, приведен здесь.
Итак, чтобы сменить гнев Божий на Милость Божью к Русскому Народу, НЕОБХОДИМО покаяться ему не в цареубийстве, а в КЛЯТВОПРЕСТУПЛЕНИИ. Каяться же в цареубийстве НЕЛЬЗЯ Русскому Народу. Следует понять, что, ответ на вопрос: надо ли каяться Русскому Народу в цареубийстве?, является ответом и на такой вопрос: мы вместе с жидами-изуверами+ совершили РИТУАЛЬНОЕ убийство? Следует так же понять и то, что "покаяние" Русского Народа в убийстве Царя-Богопомазанника курирует сатана. Здесь мы показывали, что проповедуют покаяние в цареубийстве или агенты мировой закулисы (агентура chekists), или БЕЗДУХОВНЫЕ ревнители добродетелей ПАДШЕГО естества... А здесь объясняли, что обвинять Русский Народ в цареубийстве могут слуги закулисы и больные на голову!
+Чем отличается жид-изувер (нелюдь жидовская) от иудея и еврея смотри здесь, здесь, здесь и здесь. О вбивании жидовства в еврейские головы смотри «Шокирующие подробности. Раввин учит ребенка». Это является и предупреждением всем не евреям! Смотри здесь о вразумительном иге жидовском, наложенном Богом на третий Богоизбранный Русский Народ за отречение России от своего Царя-Богопомазанника (об этом здесь). Следует знать, что в ночь (с 3 на 4)/(с 16 на 17) июля 1918 года жидовская нелюдь ритуальными ножами!!! совершила РИТУАЛЬНОЕ заклание Царя-Богопомазанника Николая Второго с Семьей. Стрельба же была всего-навсего ИМИТАЦИЕЙ расстрела! (об этом смотри здесь).]
Надо отметить, что со священнослужителей будет тогда особый спрос: почему сами не знаете и не исповедуете Учение Церкви Христовой о Догмате Царской власти? почему этому не учите (не пасете "на пажити Христовой" (Святитель Игнатий Брянчанинов)) Народ Божий? И ссылки на то, что святой Андрей Кесарийский при толковании Апокалипсиса не говорил, что всадник на белом коне – это грядущий Царь-Победитель+, победитель антихриста, не будут приняты. Об этом говорили более поздние толкователи Священного Писания.
[+О грядущем Царе-Победителе, молитвами о Котором и отличаются богослужения в соответствии со служебниками до 1901 года, смотри здесь, здесь и здесь, подробнее – Лев – это Помазанник, сохраненный Всевышним! Отец Николай вселял в сердца несокрушимую надежду на Милосердие Божие. Подчеркнем, что грядущий Царь-Победитель будет из Царствующего Дома Романовых. О самозванцах – здесь, здесь и здесь.
Пророчества о НЕМИНУЕМОМ воскресении России Преподобных Авеля Тайновидца, Серафима Саровского, Анатолия Оптинского, Лаврентия Черниговского, Блаженной Пелагии Рязанской и других здесь, здесь. Здесь о сроках воскресения России под державной рукой Царя-Победителя из Царствующего Дома Романовых, <цензура> этому Роду обещался Богу верой и правдой служить до скончания веков Русский Народ своим Соборным Обетом 1613 года. Пояснение об этом смотри здесь.]
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