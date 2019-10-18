Податливый Зеленский вляпался в чудовищный гей-скандал

С каждым годом таких людей в украинской власти становится
больше, считает Олейник. Верховная рада, по его словам, превращается в "несерьезное сборище ни во что не верующих людей". Все
из-за вседозволенности и наплевательского отношения к дисциплине.
Люди традиционных ценностей не выходят на парады, а меньшинства стараются выпячивать свою ориентацию на показ, возмутился экс-парламентарий. Большинство украинцев реагирует на это негативно. Несмотря на европейский вектор республики, гей-парадов ее граждане не хотят, сказал политик в эфире НСН.
В скандалы разной степени нелепости депутаты от "Слуги народа" попадают регулярно. Так, в сентябре член пропрезидентской партии Елена Криворучкина попалась на интимной переписке во время заседания. Парламентарий объяснила, что общалась с возлюбленным во время перерыва.
Зеленский в парламенте Латвии играл с молоточком pic.twitter.com/TXUnByX8VJ— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) October 16, 2019
В конце мая советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал, что в качестве идеологии пропрезидентская партия выбрала либертарианство. Это направление политической мысли, выступающее за как можно большую автономность личности, его независимость от государства. По мнению сторонников идеологии, личность обладает полными правами на свое тело, собственность и жизнь.
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