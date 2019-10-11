На Западе пнули Зеленского за клоунаду

Президент Украины Владимир Зеленский устроил настоящий марафон ответов на вопросы журналистов. Впрочем, оппоненты политика склонны сравнивать состоявшуюся конференцию не со спортивным состязанием на выносливость, а с клоунадой. Публика на Западе оказалась менее острой на язык, но тоже без восторгов восприняла выступление бывшего шоумена. прочитано 381 раз Британское издание The Guardian назвало пресс-конференцию "широким жестом", которым Владимир Зеленский попытался возродить сюжет о молодом внесистемном президенте. Дескать, и место проведения мероприятия, и сам формат съемки, и многое другое были призваны создать видимость открытости новой администрации. ПО ТЕМЕ Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому Сюжеты Новости Украины Владимир Александрович Зеленский Актер, политик Журналисты не смогли пройти мимо одного из самых странных элементов пресс-конференции, ярко продемонстрировавших, что речь идет о некоем шоу. Спустя восемь часов с начала мероприятия мужчина в жилетке с надписью "эксперт" вручил Зеленскому награду за самую длинную пресс-конференцию, передает РБК. Сообщается, что предыдущий рекорд принадлежал президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Еще одни британца – Reuters – обратили внимание на многоязычность прошедшей пресс-конференции. Разговор, заметили журналисты, велся на украинском и русском, а иногда переходил и на английский язык. Дополнительным фоном для беседы служили прорывавшиеся иногда с первого этажа крики протестующих. Зеленский поставил мировой рекорд, на 45 минут больше общения Путина с журналистами



Разница только в одном: интеллектуальная составляющая. Ее у Зеленского наблюдалось неприлично мало — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) October 10, 2019 По мнению авторов статьи, так или иначе главной темой разговора Владимира Зеленского с журналистами служило предположение об украинском вмешательстве в выборы президента США. Памятуя о своем актерском прошлом президент Украины даже изобразил на своем лице раздражение, услышав очередной вопрос об этом. Американское издание The New York Times обратило внимание на другой элемент выступления Владимира Зеленского. Пока у него спрашивали про разговор с Дональдом Трампом две женщины стали кричать о своих проблемах. Тогда политик оставил журналистов и, под прицелами многочисленных камер, поспешил на помощь пожилым леди. Таким образом, уверены журналисты, Владимир Зеленский четко дал понять свои приоритеты. Агентство Bloomberg из США также назвало увиденное емким словом шоу. "Это была схема, которая казалось взятой прямиком из школы взаимодействия со СМИ Владимира Путина", – говорится в статье американских журналистов. Они добавили, что первоначальный блеск, которым была окружена фигура Владимира Зеленского, несколько сошел, и пресс-конференция стала тем местом, где политик попытался вернуть себе былой имидж. Материал дополняется.

Геннадий Куприянов 11 октября 2019, 15:43 Автор: