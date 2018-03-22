"Агент Кремля" напугал Порошенко во время рукопожатия

Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутат увидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку по возвращении из России.

Ужас в глазах Петра Порошенко был сродни тому, который испытали депутаты Верховной рады, услышав, что Надежда Савченко пришла в парламент с гранатами. Нардеп поделилась воспоминаниями в прямом эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.

Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко на заседании Рады заявил о "неопровержимых доказательствах" планировавшегося теракта. Он сообщил парламентариям, что Савченко собиралась использовать боевые гранаты, минометами обрушить купол Рады, а выживших добить из автоматов.

Что касается страха украинского президента, то он легко объясняется, считает Савченко. "Каждый раз, общаясь с сестрой, я понимала, как меня там сильно хотят видеть – желательно мертвой. И Порошенко испугался. Не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался – по первому взгляду видно – как только меня увидел, как только я ему пожала руку", – заверила она.

Партию "Батькивщина" и ее лидера Юлию Тимошенко нардеп обвинила в лицемерии. Она выяснила, что экс-премьер Украины общалась с главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военного конфликта в Донбассе. Политик якобы хотела заручиться поддержкой жителей региона, но ничего не получилось. При этом лидер "Батькивщины" осудила Савченко, когда та отправилась на переговоры с Захарченко об обмене пленными во время военных действий.

В последнее время нардеп резко критикует власти своей страны. Например, 20 марта Савченко сообщила, что администрация украинского президента планирует ее ликвидировать. После выступления в Раде генпрокурора было предложено лишить Савченко звания Героя Украины и принудительно проверить состояние ее психического здоровья. Парламент 22 марта рассматривает вопрос о лишении политика депутатской неприкосновенности.