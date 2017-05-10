Американская журналистка рассмешила Путина

Вопрос об отставке директора ФБР рассмешил президента Владимира Путина. Перед хоккейным матчем в Сочи к главе государства обратилась журналистка телеканала CBS News и спросила – не повлияет ли увольнение Джеймса Коми на отношения Москвы и Вашингтона.

Выслушав вопрос, Владимир Путин извинился перед журналисткой и назвал его смешным. "Мы не имеем никакого отношения к увольнению Коми. Президент Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией. Мы здесь при чем?" – удивленно сказал Путин.

Затем президент пригласил журналистку присоединиться к игре. "Я вот в хоккей собираюсь поиграть. И вас приглашаю", – сказал российский президент.

Короткое общение Путина с прессой прошло за несколько минут до начала матча Ночной хоккейной лиги. Президент вышел на лед в составе команды "Легенды хоккея" под номером 11. Товарищами по игре у российского лидера выступили такие известные хоккеисты, как Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский и многие другие.

Соперниками "Легенд хоккея" стала сборная Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в которую вошли: председатель Совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Попечительского совета Ночной Лиги, владелец и президент управляющей компании "Интеррос" Владимир Потанин, народный артист России Игорь Бутман. Матч завершился со счетом 17:6 в пользу "Легенд хоккея", Владимир Путин забросил во время игры семь шайб.

Сутки Путина:��



- Принял парад;

- Поздравил ветеранов;

- Прошел маршем "Бессмертного полка"

- Уволил директора ФБР;

- Забил 7 шайб в НХЛ �� pic.twitter.com/298DVPR5Aq — ★Нефритовый���� (@zapvv) 10 мая 2017 г.

Напомним, что накануне президент США отправил в отставку директора ФБР директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми из-за того, что тот "плохо работал". Вице-президент США Майк Пенс назвал решение своего шефа правильным и принятым в нужное время.

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение Коми никак не связано с вмешательством России в президентские выборы. "Это имеет отношение к тому, доверяет ли президент директору ФБР", — отметила она.

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР pic.twitter.com/SM5fHalgNX — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 10 мая 2017 г.

Сам уволенный Джеймс Коми воспринял сообщение о том, что Дональд Трамп отправил его в отставку как розыгрыш. А министр иностранных дел России Сергей Лавров перед началом сегодняшней встречи в Вашингтоне со своим коллегой Рексом Тиллерсоном пошутил про отставку директора ФБР. Журналисты задали вопрос, повлияет ли это решение на повестку встречи глав дипломатических ведомств. "Он уволен? Вы шутите", – сказал Лавров, после чего вышел из зала вместе с американским коллегой.