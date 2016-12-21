США отдают спорный остров Японии

Соединенные Штаты заявили о своей готовности передать Японии северную часть стратегически важного острова Окинава с расположенными там военными базами. Все необходимые для этого процедуры уже завершены, сообщают официальные представители размещенного на острове американского военного контингента.

"Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны", – сообщает командующий местным контингентом вооруженных сил США Лоуренс Николсон. В то же время он отмечает, что Пентагон может и дальше продолжить возврат японских земель, которые были приспособлены под нужды американских военных после поражения Страны восходящего солнца во Второй мировой войне.

Как сообщается, передаче Японии подлежат территории тренировочного лагеря американских войск между населенными пунктами Кунигами и Хигаси. Всего площадь полигона составляет около восьми тысяч гектаров.

Расположенный в Восточно-Китайском море остров Окинава был оккупирован американскими войсками летом 1945 года. Практически сразу после окончания Второй мировой войны началось возведение американских военных объектов, поскольку из-за своего выгодного расположения остров представляет высокую стратегическую ценность. На данный момент военные объекты армии США занимают около 20% территории Окинавы.

При этом присутствие Пентагона неоднократно вызывало протесты у местных жителей. Так, в июне 2016 года, после убийства военнослужащим армии США японской девушки, на демонстрации против размещения на острове американских войск вышли тысячи местных жителей. Всего же за период с 1972 года на Окинаве военнослужащими армии США было совершено около шести тысяч преступлений, более 500 из которых относятся к тяжким.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон должен сократить свое военное присутствие за границей, сосредоточившись на решении внутренних проблемах государства.



