США затягивают "петлю удава" на шее России

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал о причинах и следствиях возможной установки американских военных баз на Курилах в случае их передачи властям Японии. По его словам, политики Соединенных Штатов продолжают затягивать "петлю удава" на шее России.

"С точки зрения парадигмы развития последних событий так называемая петля удава, которую американцы забрасывают на Россию, продолжает затягиваться. Мы вынуждены будем на это реагировать и дипломатически, и с точки зрения военной составляющей", – цитирует Франца Клинцевича "НСН".

При этом он отметил, что Соединенные Штаты таким образом хотят застраховаться от угрозы со стороны Северной Кореи. Однако американцы, по словам Клинцевича, даже при передаче Курильских островов Японии могут не реализовать свои планы.

"Когда говорят о размещении американских баз, прежде всего имеют в виду намерения. Я думаю, что от намерений до конкретики очень далеко", – пояснил чиновник.

Ранее секретарь Национального совета безопасности Японии Сетаро Яти на встрече со своим российским коллегой Николаем Патрушевым заявил, что в случае передачи властям Токио Южных Курил "существует возможность" размещения на них американских военных баз. Тем не менее эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Стрельцов считает, что это не повлияет на процесс переговоров о подписании мира между странами.

Белые скалы в заливе Простор, Остров Итуруп, Южные Курилы pic.twitter.com/sVqtNzErtf — Замполит (@ComradZampolit) 13 декабря 2016 г.

"Я не стал бы им (заявлениям. – Прим. ред.) придавать излишнего значения, потому что если есть политическая воля решения этого вопроса, то она есть. В данном случае здесь это никакого дополнительного действия не окажет", – пояснил эксперт.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать встречу секретарей Совбеза и раскрывать содержание их разговора. Он отметил, что необходимо учитывать наличие союзнических договоренностей Японии с другими странами.

"И хотел бы в этом контексте напомнить мысль Путина, которую он высказал в интервью японским СМИ. Он говорил, что мы не можем абстрагироваться от наличия определенных союзнических обязательств Японии при рассмотрении наших двусторонних отношений", – цитирует пресс-секретаря Life.ru.

Отметим, что 13 декабря экс-премьер Японии Есиро Мори исключил возможность размещения военных баз на Южных Курилах, сообщает японская газета "Асахи". По его словам, союз между Токио и Вашингтоном не должен направлять политический курс страны исключительно в сторону Соединенных Штатов.