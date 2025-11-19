Южный речной вокзал приглашает отметить Всемирный день ребенка

На праздник ждут юных пассажиров с родителями, бабушками и дедушками.

23 ноября Южный речной вокзал превратится в настоящую страну чудес для юных москвичей и гостей столицы. В честь Всемирного дня ребенка (отмечается 20 ноября) здесь пройдет масштабный праздник с играми, творчеством и встречами с любимыми героями. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Праздник продлится с 14:00 до 18:00 по адресу: проспект Андропова, дом 11, корпус 2. Ребят ждет насыщенная программа. Так, маленькие гости встретятся с обаятельными персонажами проекта «Московский транспорт. Детям» — Метрошей, Речкиным и Электробусиком. В увлекательной игровой форме они напомнят ребятам о правилах поведения и безопасности в транспорте. А еще в гости заглянут Волк и Заяц из легендарного мультсериала «Ну, погоди!».

Чем можно заняться на празднике:

Поиграть и повеселиться. На первом этаже развернётся анимационная программа с героями, а также заработает игротека с настольными развивающими играми «Эврикус».

Проявить творчество. С 15:00 до 16:00 талисман колеса обозрения «Солнце Москвы» зайчик Лучик проведёт творческие мастер‑классы. А в библиотеке вокзала представители Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки научат ребят основам акварельной живописи.

Узнать важное. В конференц‑зале с 14:00 до 15:00 фонд «Поиск пропавших детей» проведёт познавательную лекцию «Потерялся? Не уходи!».

Посмотреть мультфильмы. В 15:00 начнется показ работ киностудии «Союзмультфильм».

Проверить знания. В 16:00 — анимационная программа и квиз с Волком и Зайцем, а с 17:00 до 17:30 — квиз с персонажами проекта «Московский транспорт. Детям». Всем участникам вручат памятные сувениры.

Особенный бонус: авторизованные пользователи проекта «Город заданий» смогут получить городские баллы за участие в празднике. Эти баллы потом можно реализовать в программе лояльности «Миллион призов».

Проект «Московский транспорт. Детям», запущенный в 2023 году, помогает формировать у детей культуру пользования городским транспортом. Не пропустите яркий праздник детства 23 ноября на Южном речном вокзале!