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Мода
Как изменилась пластика в связи с санкциями?

Как изменилась пластика в связи с санкциями?

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Даже в самые непростые времена, любая женщина думает о том, как заботиться о себе и будут ли доступны привычные косметологические и эстетические процедуры.
прочитано 176 раз

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К счастью, клинике адаптироваться к новым условиям практически не пришлось. Конечно, возникали вопросы о расходных материалах, например, о дефиците на имплантаты для коррекции груди. Были и ограничения по поставкам, но в целом логистика постепенно наладилась, и думаю, в будущем встанет на привычные рельсы и все станет работать как часы. Правда, стоимость на некоторые расходные импортные материалы все же изменилась по независящим от нас причинам. Зато цены на обслуживание в клинике – операция, наркоз, пребывание в стационаре – остались прежними. Женщины продолжают следить за собой, уделяют этому время, выделяют деньги, и никакие санкции повлиять на это не могут. А мы в свою очередь стараемся создать все условия для того, чтобы пациентка осталась довольна результатом.

Что популярно?

В нашей клинике операции делаются в том же объеме, и количество пациентов не уменьшилось. Что сегодня остается на пике популярности и пользуется особым спросом?

– Ринопластика. Особенно сейчас набирает обороты сохраняющая малотравматичная процедура, при которой почти нет гематом, отеков и рубцов. Современные сохраняющие методики не нарушают природную анатомию носа, не травмируют ткани и не затрагивают костно-хрящевые и нервно-сосудистые системы.

– Блефаропластика. Отличный способ стереть следы активной мимики, убрать ненужные мешки, отеки,синяки и сразу на несколько лет уменьшить свой возраст.

– 3D-фейслифтинг, круговая подтяжка, липофилинг. Всё это продлевает молодость, малотравматично и очень эффективно.

– Маммопластика, различные виды подтяжек молочных желез, абдоминопластика, липоскульптурирование. Вместе с пациентом врач выбирает лучший путь для получения идеальных форм груди и тела, чтобы ушли все ненужные комплексы и появилось желание начать жизнь с чистого листа.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 02:16 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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