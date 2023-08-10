Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

Пользу кошки для человека невозможно переоценить. Время с усатым зверьком никогда не проходит даром.

Об огромном количестве бездомных животных в стране сказано немало, поэтому забрать с улицы пушистое существо однозначно стоит. Выбирая собаку, вы дарите себе верного друга, а кошку — хорошего психотерапевта.

Психолог Маргарита Алексеева дала понять о благоприятном воздействии кошки на эмоциональное состояние и психику хозяина. По ее словам, когда пушистые создания укладываются полежать на человеке, у него снижается стресс и тревожность. Мурлыкая и оказывая приятное давление, усатики проводят для людей эффективный сеанс релаксации.

Как отмечает сайт "Вести Подмосковья", молчаливое присутствие питомца рядом тоже способствует улучшению состояния. Грусть и усталость улетучиваются быстрее, когда умное животное поддерживает без лишних слов.

Напомним, в минувший вторник отмечали Всемирный день кошек. Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своих животных и ритуале по случаю праздника. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Между тем URA.RU напоминает, что за несоблюдение правил выгула домашних питомцев могут оштрафовать. Закон есть закон. Берегите своих кошек и любите, они обязательно ответят взаимностью.