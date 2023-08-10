Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

Умерла актриса Вера Васильева Тесты Странный челлендж Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Четверг 10 августа

06:03Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом 04:30Как правильно хранить хлеб в пакете: видеоинструкция 02:09Муж сидит на сайтах знакомств: причины и последствия 00:04"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября 23:36В Сергиевом Посаде ввели режим ЧС после взрыва на оптико-механическом заводе 20:09"Очень стыдно": размер достоинства Чумакова подняли на смех 20:03Волочкова заставила даму с лишним весом сесть на шпагат за шоколадку 19:29"Я долго ждал этого момента": Роман Костомаров начал бегать с новыми "ногами" 18:16"Хохот скотоподобной публики": заявлено о триумфе Собчак 17:17Адвокат певицы Славы намекнула на налоговые махинации хирурга Хайдарова 16:42Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 14:58Как помирить Пугачеву и Ротару: объяснила психолог 14:11Ушли одна за другой: как провела последние часы Вера Васильева 13:23Сын "абсолютно недееспособного" Зайцева борется за наследство модельера 10:11Горе: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 09:22"Что он творил!": отец убитой раком Фриске выставил Шепелева негодяем 08:14Не простила: Натали Портман бросила мужа после 11 лет брака 06:23"Устали бороться": Актриса Волкова рассказала о вынужденной пластике 04:30Стало известно, сколько россияне экономят на аренде жилья во время отпуска 02:16Почему дети врут? Отвечает эксперт 00:04От тошноты до летального исхода: что опасного в неприятном запахе? 23:50"Мисс Вселенная" Оксана Федорова показала соблазнительные ноги на яхте 23:04"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков 21:16Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 20:04Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова 18:48"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 17:27"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник 15:54"Платят хорошо": почему Татьяна Навка такая богатая 15:36Режиссер Ковтунец раскрыл идею фестиваля "В кругу семьи" 14:29Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом

Веский повод завести кошку: помогает бороться со стрессом
54

Пользу кошки для человека невозможно переоценить. Время с усатым зверьком никогда не проходит даром.

Об огромном количестве бездомных животных в стране сказано немало, поэтому забрать с улицы пушистое существо однозначно стоит. Выбирая собаку, вы дарите себе верного друга, а кошку — хорошего психотерапевта.

Психолог Маргарита Алексеева дала понять о благоприятном воздействии кошки на эмоциональное состояние и психику хозяина. По ее словам, когда пушистые создания укладываются полежать на человеке, у него снижается стресс и тревожность. Мурлыкая и оказывая приятное давление, усатики проводят для людей эффективный сеанс релаксации.

Как отмечает сайт "Вести Подмосковья", молчаливое присутствие питомца рядом тоже способствует улучшению состояния. Грусть и усталость улетучиваются быстрее, когда умное животное поддерживает без лишних слов.

Напомним, в минувший вторник отмечали Всемирный день кошек. Дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о своих животных и ритуале по случаю праздника. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Между тем URA.RU напоминает, что за несоблюдение правил выгула домашних питомцев могут оштрафовать. Закон есть закон. Берегите своих кошек и любите, они обязательно ответят взаимностью.

10 августа 2023, 06:03
Фото: Gary Burchill/moodboard/www.globallookpress.com
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звезды похвастались пушистыми кошечками

Гений эпатажа, королева отечественной балетной сцены, властительница дум своих подписчиков в Instagram Анастасия Волочкова радует поклонников не только шпагатами и шикарными букетами, но и своей кошечкой.
Знатным кошатником оказался продюсер Максим Фадеев. Своего кота Мышкина он называл "любимым и родным человеком". После тяжелой болезни питомец умер, однако теплые воспоминания о нем остались даже у подписчиков Фадеева.
Не скрывает своей любви к котам и чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова. Кто знает, может быть именно мурчание питомца придало ей сил для взятия золота на Играх в Пхенчхане?
Кот актрисы Равшаны Курковой не меньшая звезда Instagram, чем она сама.
Не устоял перед чарами пушистого питомца и Леонид Агутин.
Не отстает от своего супруга и Анжелика Варум.
Во власти кошечек оказался музыкант Сергей Шнуров.
Телеведущая Мария Ивакова покорила сердца поклонников снимком с задумчивым котом.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская после пережитой любовной драмы нашла утешение в объятиях симпатичного мохнатого котенка.

По теме

"Валерьяночки даю": Куклачев отмечает с кошками большой праздник

"Как мило!": кот решил подружиться с оленем (видео)

"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах

"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах
Победительницей конкурса "Миссис Россия" в этом году стала 32-летняя красавица из Геленджика Жанна Специальная. Несмотря на распространенное мнение, якобы участницы конкурсов красоты не блещут интеллектом, о победительнице этого года подобного сказать нельзя.

Правильный рецепт правильного лета

Правильный рецепт правильного лета
Лето – это время, когда большинство россиян отправляются в заслуженный отпуск. В этом году главным направлением отдыха стали курорты Краснодарского края и Республики Крым. Почти треть россиян (27%) отдыхают этим летом на Черноморском побережье России, об этом свидетельствуют данные опросов Ассоциации туроператоров РФ. Отдых на побережье Черного моря – это возможность насладиться на год вперед теплым морем, жарким южным солнцем и полезным морским воздухом.

Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки

Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки
Замучили телефонные мошенники и реклама? Все в ваших руках – решить проблему просто. Злоумышленники и прилипалы с предложениями услуг обзванивают народ по базе номеров.

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности
Дышать полной грудью, все успевать и дарить окружающим улыбки – легко, когда дни протекают в спокойствии и умиротворении. Тревожность не приговор, но избавляться от нее надо как можно раньше.

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе
Отпуск – истинно драгоценное время, которое незачем тратить на поиск места на пляже. В Краснодарском крае сейчас наплыв туристов. На Черном море яблоку негде упасть. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к путешественнику Алексею Балясникову, чтобы определить самые удачные локации для отдыха в конце лета.

Выбор читателей

08/08Втр"Родственники могут только плакать и кричать": после операции Лады Дэнс врач вынес вердикт 09/08СрдПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи 08/08ВтрТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой 09/08СрдГоре: умерла звезда кино СССР Вера Васильева 08/08ВтрЖдет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот 08/08Втр"Больше не повторится": SHAMAN поставил точку концертом для земляков