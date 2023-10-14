Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось

Расставания на мирной ноте не случилось и молодой человек "умыкнул" щенка у экс-избранницы. Она долгое время пыталась добиться справедливости, но тщетно. И вот, наконец, цель достигнута!

История любви жителей Москвы обернулась скандалом и судом. Девушка поселила в своей квартире избранника, который после разрыва отношений вынес вместе с вещами домашнее животное — щенка. Четвероногого друга они вместе взяли из приюта за месяц до расставания.

Питомца молодой человек забрал в тот момент, когда хозяйки квартиры не было дома, да и договоренности об этом не было. Девушка обратилась в полицию, но там не нашла поддержки. В итоге, как сообщает телеканал "360", потерпевшая обратилась в суд. Там ей пришлось доказывать свои права на собаку, показывая чеки на оплату зоотоваров и приглашая свидетелей.

Большую роль сыграла директор благотворительного фонда, из которого щенок попал в добрые руки. Она рассказала, что именно девушка, а не ее молодой человек действительно заботилась о животном. После выяснения всех обстоятельств, суд встал на сторону потерпевшей.

Остается надеяться, что молодой человек перестанет играть на чувствах бывшей девушки и мирно оставит ей животное. Ну а Пятый канал тем временем рассказывает чудесную историю спасения бездомного котенка, который застрял под капотом автомобиля. В течение двух часов его пытались вызволить 25 человек. Все завершилось благополучно — пушистик выбрался и нашел хозяев.