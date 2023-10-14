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Суббота 14 октября

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Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось

Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось
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Расставания на мирной ноте не случилось и молодой человек "умыкнул" щенка у экс-избранницы. Она долгое время пыталась добиться справедливости, но тщетно. И вот, наконец, цель достигнута!

История любви жителей Москвы обернулась скандалом и судом. Девушка поселила в своей квартире избранника, который после разрыва отношений вынес вместе с вещами домашнее животное — щенка. Четвероногого друга они вместе взяли из приюта за месяц до расставания.

Питомца молодой человек забрал в тот момент, когда хозяйки квартиры не было дома, да и договоренности об этом не было. Девушка обратилась в полицию, но там не нашла поддержки. В итоге, как сообщает телеканал "360", потерпевшая обратилась в суд. Там ей пришлось доказывать свои права на собаку, показывая чеки на оплату зоотоваров и приглашая свидетелей.

Большую роль сыграла директор благотворительного фонда, из которого щенок попал в добрые руки. Она рассказала, что именно девушка, а не ее молодой человек действительно заботилась о животном. После выяснения всех обстоятельств, суд встал на сторону потерпевшей.

Остается надеяться, что молодой человек перестанет играть на чувствах бывшей девушки и мирно оставит ей животное. Ну а Пятый канал тем временем рассказывает чудесную историю спасения бездомного котенка, который застрял под капотом автомобиля. В течение двух часов его пытались вызволить 25 человек. Все завершилось благополучно — пушистик выбрался и нашел хозяев.

14 октября 2023, 04:09
Фото: Marcus Brandt/dpa/www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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