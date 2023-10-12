Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона

Унылая пора – очей очарованье! В октябре милые животные меняют окрас, хотят размножаться и разнообразить рацион.

Парнокопытные из вольерного комплекса "Дом лани", который находится в подмосковном Зеленограде, просят внимания. И поводов сразу несколько — смена шубки, брачный сезон и желание попробовать что-то вкусное. С ежегодным преображением и инстинктами они разбираются самостоятельно, а вот аппетитные яблоки, морковь, каштаны, желуди и фундук охотно принимают в дар.

Специалисты установили у входа в вольерный комплекс ящик, куда очаровательным оленям несут угощения гости "Дома лани". Такие вкусности являются бонусом к основному питанию, пишет сайт "Вести Подмосковья". Съестные подарки — вместо тысячи слов и комплиментов, но посетителям запрещено кормить животных с рук.

Время осенью не стоит терять даром, ведь зима не за горами. Пока одни животные восполняют организм питательными компонентами, другие обустраивают комфортные жилища. Вот и бобры из Ступино начали "нелегальные" строительные работы. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", зубастые представители фауны изменили дно ручья.

А в Московском зоопарке совсем недавно отметили счастливое пополнение — там родился детеныш альпаки. По сообщению RT, малыш окреп и уже показывается людям.