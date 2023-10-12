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Четверг 12 октября

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Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона

Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона
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Унылая пора – очей очарованье! В октябре милые животные меняют окрас, хотят размножаться и разнообразить рацион.

Парнокопытные из вольерного комплекса "Дом лани", который находится в подмосковном Зеленограде, просят внимания. И поводов сразу несколько — смена шубки, брачный сезон и желание попробовать что-то вкусное. С ежегодным преображением и инстинктами они разбираются самостоятельно, а вот аппетитные яблоки, морковь, каштаны, желуди и фундук охотно принимают в дар.

Специалисты установили у входа в вольерный комплекс ящик, куда очаровательным оленям несут угощения гости "Дома лани". Такие вкусности являются бонусом к основному питанию, пишет сайт "Вести Подмосковья". Съестные подарки — вместо тысячи слов и комплиментов, но посетителям запрещено кормить животных с рук.

Время осенью не стоит терять даром, ведь зима не за горами. Пока одни животные восполняют организм питательными компонентами, другие обустраивают комфортные жилища. Вот и бобры из Ступино начали "нелегальные" строительные работы. Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", зубастые представители фауны изменили дно ручья.

А в Московском зоопарке совсем недавно отметили счастливое пополнение — там родился детеныш альпаки. По сообщению RT, малыш окреп и уже показывается людям.

12 октября 2023, 02:09
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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Лиса Лиза в приюте для диких животных &quot;Дом Айболита&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Волк Дунай в приюте для диких животных "Дом Айболита".Фото: Екатерина Ежова
Ловушки охотников — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Ловушки рыбаков — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Изъятый арсенал живодеров — экспозиция в доме-музее Лисы, национальный парк "Самарская Лука". Фото: Екатерина Ежова
Филин и могильник, хищные птицы в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Чилийская белка Степан в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Марик в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова
Енот-полоскун Макс в приюте для пострадавших диких животных &quot;Дом Айболита&quot;.Фото: Екатерина Ежова

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