Неувядающая 52-летняя финка поделилась секретом вечной молодости

Пожилая финка по имени Пайвикки Куппакангас поражает своей красотой воображение фанатов и окружающих людей. В весьма почтенном возрасте она легко даст фору молодым девушкам.



Жительница Финляндии Пайвикки Куппакангас прославилась за счет своего цветущего внешнего вида. 52-летнюю финку часто принимают за сестру ее 25-летней дочери Ханны. Удивительная женщина живет в финском городе Пори, у нее есть двое детей и любящий муж.

По мнению самой Пайвикки ей удалось сохранить женственность и сексуальность в таком возрасте из-за страстных отношений с любимым мужем. Несмотря на то, что влюбленные уже 30 лет вместе, в их отношениях остался огонь – супруги до сих пор испытывают сильное влечение друг к другу. Поэтому Пайвикки всегда чувствует себя желанной, что влияет и на окружающих мужчин – женщина часто получает комплименты от незнакомцев.

По словам финки, сейчас она чувствует себя даже лучше, чем в 20 лет. В молодости женщина не занималась спортом, так как и без физической нагрузки хорошо выглядела. А вот после 40 она поняла, что для сохранения красоты пора отправиться в спортзал.

Секрет молодости финки прост – она много занимается спортом и правильно питается. При этом Пайвикки отдает предпочтение высокоинтенсивным тренировкам, так как они ускоряют метаболизм. В спортзал женщина ходит 4-6 раз в неделю. Кроме того, каждый день спортсменка проходит дистанцию в 10 тысяч шагов.

Также финка добавила, что залог молодости и хорошей фигуры в питании – оно должно быть правильным и сбалансированным.