Гуру моды Карл Лагерфельд всегда был острым на язык. Его скандальные публичные выступления и цитаты из интервью неделями обсуждались в обществе и не сходили со страниц газет и журналов.
Совершенно не стесняясь, мэтр однажды назвал британскую певицу Адель "толстой", русских мужчин – "уродливыми", а британскую королевскую семью "совершенно ненужной".
Настоящий гений моды – в жизни был очень сложным человеком. "Дни.ру" вспомнили самые скандальные цитаты великого дизайнера.
- У меня нет человеческих чувств.
- Дети – это последнее, чего я хочу. Я ненавижу всех детей.
- Тщеславие – самая здоровая вещь в жизни.
- Я ненавижу интеллектуальные беседы с интеллектуалами, потому что меня волнует только мое мнение.
- Я – модный нимфоман, который никогда не получает оргазм.
- Хочешь создать скуку? Будь политкорректным в своем разговоре.
- Мы должны быть жесткими. Мы не можем говорить о наших страданиях. Люди покупают платья, чтобы быть счастливыми, а не для того, чтобы слышать о ком-то, кто пострадал из-за кусочка тафты.
- Однажды у меня было интервью с немецким журналистом – какой-то ужасной уродливой женщиной. На ней был прозрачный желтый свитер, через который просвечивались огромные сиськи и черный бюстгальтер. Она сказала мне: "Это невежливо, снимите очки". Я ответил: "Я прошу вас снять бюстгальтер?"
- Я думаю, что татуировки ужасны. Это похоже на постоянную жизнь в платье Пуччи.
- Спортивные штаны являются признаком поражения. Вы потеряли контроль над своей жизнью, если купили себе спортивные штаны.
- Что я ненавижу больше всего в жизни, так это селфи. Селфи – электронная мастурбация.
- Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой. Русские мужчины слишком уродливы.
- Я ненавижу уродливых людей. Они очень удручают.
- То, что я делаю, Коко бы ненавидела.
- Почему я должен перестать работать? Если я это сделаю, то умру, и все будет кончено.