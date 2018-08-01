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Lifestyle

Когда секс становится врагом

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko
Говорить о сексе откровенно в нашей культуре не принято, для многих эта тема – табу. Впрочем, именно заядлые проповедники, ханжи и моралисты за всей своей показной "скромностью" прячут такие кладбища скелетов, которые даже искушенного человека способны лишить "духовной девственности". 
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Почему секс становится врагом

Все начинается в детстве, когда мы впервые застаем родителей за длинными поцелуями или лицезреем пикантные сцены в кино. Что-то внутри странно екает и вгрызается в память, тут же хочется расспросить родителей, что это было?  Проблемы возникают тогда, когда мама начинает краснеть и что-то жалобно мычать, а папа выходит из себя и грозится ремнем. Оказывается, секс – тема запретная и постыдная, о ней почему-то не принято говорить вслух. Вам рассказывают все, что угодно – лекции на тему деторождения и контрацепции, уйму предостережений про СПИД – сплошные пугалки и проблемы, но ни слова об удовольствии.

Так во вселенной ребенка происходит первый серьезный переворот. Будто назло родителям, подросток начинает проявлять нешуточный интерес к голому телу, изучать возможности своего организма, искать запретное порно. А взрослые, конечно, делают все, чтобы этот "позор" обрубить. Тема сексуального возбуждения всячески подавляется, выбрасывается из реальности, оставляя внутри пустоту и туманные догадки. Что такого постыдного делают взрослые, что боятся об этом говорить? Почему секс вызывает у них тревогу и маску ужаса на лице? Фантазия делает свое дело, и вот уже нечто прекрасное рисуется детям страшным и безобразным. Секс становится унизительным и грязным пороком. Но почему тогда все им занимаются?

Сексуальная революция и новые мифы о сексе

Зигмунд Фрейд первым заговорил о закостенелых пуританских нравах, предав тайное огласке, после чего весь мир захлестнула настоящая сексуальная революция. Запретный плод перестал быть запретным, а идеи нормальности приобрели иную крайность, вывернувшись наизнанку. Если 100 лет назад секс считался греховным в принципе, то сегодня каждый "нормальный" человек обязан его любить и наполнять им свою жизнь как минимум для профилактики. "Любовная физкультура" стала базовой составляющей полноценной жизни, эликсиром молодости и здоровья, волшебной палочкой от неврозов.

Фото: GLOBAL LOOK press/Lucas Allen

Парадокс в том, что в реальности секс не является панацеей от проблем, и уж точно не служит мерилом "нормальности". В конце концов, сексу не под силу заполнить душевную пустоту, восстановить низкую самооценку, вернуть жизни смысл. Это просто часть жизни, совместный проект двух людей, чем-то похожий на выращивание цветочного сада. Чтобы у вас получились красивые розы, придется изучить почву, экспериментировать с удобрениями, искать правильные семена. И только спустя месяцы, а то и годы можно ожидать крупный урожай в виде незабываемого оргазма. Причем каждый новый сезон не застрахован от проливных дождей, болезней или засухи, это тоже нужно понимать, оберегая сад от катаклизмов.

Не последней идеей сексуальной революции стал и миф о том, будто семья не может называться семьей, если супруги не занимаются сексом. Но как же тысячи пар, которые годами не поддерживают сексуальных отношений, при этом ведя совместный быт, вместе решая проблемы и воспитывая общих детей? Неужели секс – это самый надежный фундамент, который крепче общих интересов, духовной любви, уважения или преданности? Не пахнет ли здесь подменой понятий? Ведь такая помешанность на регулярном половом акте – не больше, чем обратная сторона тревожности, завуалированного страха потерять партнера, который в любой момент может метнуться на сторону.

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer

Телесные комплексы и недоверие в отношениях

Неуверенность в своей сексуальности часто принимает и другую форму – желание узнать о сексе нечто такое, что сделает нас признанными мастерами любви. Складывается впечатление, что стоит заучить пару десятков поз, открыть для себя точку G или новую эрогенную зону – и все пойдет по маслу! Увы, это иллюзия. Только с возрастом приходит понимание, что дело совсем не в технике, а в умении слушать себя и своего партнера. В какой-то момент всегда наступает прозрение. Оказывается, возбуждает не кружевное белье или крепкие мускулы, в возможность открыться и на 100 процентов довериться партнеру.

Современные люди откровенно не понимают, как можно полностью открыться другому человеку, когда даже себе не доверяешь? Если даже собственное тело приходится во всем ограничивать, чтобы оно не распускалось. Враждебность по отношению к себе впоследствии переносится и на отношения, порождая гору проблем и скрытых конфликтов. В таких ситуациях секс становится предметом бесчисленных манипуляций и споров. А может открыться и другая крайность – привычка партнеров искать в сексе не столько удовольствие, сколько материнское тепло и ласку, которой их лишили в детстве. В этом случае сексуальные отношения превращаются в игру "покажи, какой я хороший", "расскажи, как ты меня любишь". И стоит партнеру согласиться с ролью "заботливой мамочки", как интимные отношения глохнут навсегда. Психика не выносит инцестов.

Что мы получаем в итоге

Чтобы секс принес максимальное удовольствие, женщина и мужчина должны полностью довериться друг другу, не бояться открыть свои самые интимные желания, вверить свое тело в полное и безраздельное пользование. Это страшно, трудно и требует определенной доли мужества, не с каждым человеком вообще можно выйти на подобный уровень близости. Но если это получается, роскошные розы расцветают в таком саду…

1 августа 2018, 16:13

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