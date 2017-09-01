Главные события Москвы с 1 по 7 сентября 2017 года

До Дня города осталась целая неделя, но праздновать Москва начнет уже с этой пятницы, добавьте к этому интереснейшие концерты, выставки и фестивали – скучать точно не придется! Самые интересные события – в традиционном обзоре Dni.Ru.

1 сентября, пятница

В "День знаний" в Государственном Кремлевском Дворце состоится большая концертная программа "Первый звонок". Всех причастных прекрасному школьному празднику придут поздравить звезды эстрады: Диана Гурцкая, Анита Цой, Катя Лель, Сати Казанова, шоу-балет "Тодес", "Непоседы", Родион Газманов и многие другие. Концерт должен стать ярким и заряженным стартом нового учебного года. Перед концертом с 17:30 до 18:30 маленьких зрителей будет ждать множество интересных активностей, сюрпризов и подарков. Так что есть смысл прийти пораньше.

Хотя День города столица будет отмечать 9 сентября, но праздничные мероприятия уже начнутся на этой неделе. Так, 1 сентября стартует фестиваль "Юбилей Москвы 870", который будет проводится на сорока площадках и завершится 10 сентября. Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная концертная программа. Полную афишу мероприятий можно посмотреть здесь.

В музее современной истории России с 1 по 10 сентября пройдет первая в мире CryptoArt выставка на базе blockchain на примере работ современного художника Светланы Смирновой. Каждая картина будет обеспечена открытым цифровым сертификатом VerisArt, основанным на блокчейн технологии. Эта инновация открывает грандиозные перспективы прозрачных отношений для музеев, аукционных домов, галерей, коллекционеров, искусствоведов и исследователей. С блокчейн невозможно уничтожить или сфальсифицировать информацию о произведениях искусства, провенансе, истории перемещения. Организаторы мероприятия надеются, что оно станет первым примером выхода на новый уровень взаимоотношений для арт-сообществ всего мира.

2 сентября, суббота

В творческих мастерских "Хронотоп" откроется выставка картин Марии Архангельской, ученицы художника Игоря Калинаускаса, в мире музыки известного под творческим псевдонимом Силин. Тема выставки звучит как "На расстоянии протянутой руки от собственного внутреннего космоса". "События моей вселенной я передаю на холст, – говорит Мария Архангельская. – Сочетая абстрактное и конкретное, делюсь радостью бытия. Такова миссия художника – распространять внутреннюю магию вовне. Участвуя в строительстве субъективного мироздания, рассказывать о нем на полотнах".

В парке "Красная Пресня" пройдет ежегодный Фестиваль приемных семей города Москвы, организованный Департаментом труда и социальной защиты населения. Цель мероприятия – поддержка сообщества приемных семей города, популяризация их миссии, а также развитие семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Состоятся выступления творческих коллективов Москвы, где примут участие и сами приемные семьи. Также в программе мастер-классы ("Моделирование из воздушных шаров" (твистинг), "Химический" (изготовление лизунов, червяков), "Фенечки" (плетение), "Оригами", "Игрушки и куклы своими руками из ткани", "Роспись пряников", "Картина из цветного песка"), семейный квест, анимационная программа, фокусы, химическое шоу, шоу мыльных пузырей и другие интересные активности. А еще в этот день приемные семьи заложат сиреневую аллею – "Аллею приемных семей города Москвы", которая уже в следующем году, весной, порадует своим цветением и ароматом.

В честь 870-летия Москвы в саду "Эрмитаж" на фестивале "Галафест" повара кафе "ДвижОК" приготовят рекордный роллс. Причем делать его будут гости детского фестиваля, организованного благотворительным фондом “Галчонок”, под руководством шеф-повара. После того, как рекорд будет измерен и зарегистрирован, блюдо смогут попробовать не менее сотни детей. Участие в фестивале примут звездные друзья и попечители фонда "Галчонок": Юлия Пересильд, Кристина Асмус, Юлия Снигирь, Тимур Родригез, Лиза Арзамасова, Алиса Гребенщикова, Максим Матвеев, Максим Виторган, Алла Духова и многие другие. Все деньги, вырученные за время проведения “Галафеста” будут направлены на помощь детям с ДЦП и другими органическими поражениями центральной нервной системы.

На автомотодроме Moscow Raceway пройдет Кубок губернатора Московской области по шоссейно-кольцевым мотогонкам под эгидой FIM EUROPE (Международной Мотоциклетной Федерации Европы) и при поддержке Правительства Московской области, организатором выступит компания Yakhnich Motorsport. Заезды будут проводится в двух классах: в литровом Superbike (SBK) и в 600-кубовом Supersport (SSP). Также будет организована гонка поддержки Students Cup, в которой примут участие ученики лучших отечественных мотоциклетных школ, и тестовый полет на HoverBike S3, пилотируемом гибриде квадрокоптера и мотоцикла. В перерывах между гонками зрителей будут ждать многочисленные активности.

В ЦДХ пройдет фестиваль масштабных увлечений "Штука". Организаторы, рассказывают, что мероприятие создано гиками для гиков. Самое главное в любом хобби – это живое и теплое человеческое общение и именно на "Штуке" могут встретиться все любопытные и увлеченные своим хобби люди. Моделизм, аниме, комиксы и многое другое. Тем, кто в теме, обязательно понравится. Гостей ждут и в воскресенье.

3 сентября, воскресенье

Завершится фестиваль "Классика в Кусково", и в заключительный день будет звучать гениальная музыка В.А. Моцарта. Знаменитые сочинения композитора исполнят солисты – В. Носовская (сопрано), О. Сидоренко (меццо-сопрано), С. Высокинский (тенор), П. Диденко (баритон) и камерный оркестр "Времена года" под руководством Заслуженного артиста России В. Булахова. Пришедшие пораньше смогут совершить прогулку по дворцовому парку.

В Wunder на "Красном Октябре" состоится концерт "ДВА ГОДА #ВЖЫВУЮ". Именно таким мероприятием отметит свое двухлетие литературный проект "Живые поэты". На празднике отметятся выступлениями поэты Дмитрий Воденников и Яшка Казанова, музыканты Александр Гагарин ("Сансара") и Вадик Королев (OQJAV), а также другие интересные творческие люди: Андрей Орловский, Крис Аивер, Ян Шенкман, Роман Мнацаканов, Никита Стихами, Егор Сергеев, Евгений Горон и Иван Фефелов. Напомним, что "Живые поэты" – литературная платформа, призванная популяризировать современную поэзию, созданная в 2015 году писателем и журналистом Андреем Орловским.

На event-площадке TESLA Place пройдет первое всероссийское BARBERSHOW Russia-2017. Это шоу барберов, организованное сетью барбершопов TOPGUN, объединяющее ведущих профессионалов. Публику ждут барбер-баттлы, показы, мастер-классы, а также выступления звезд электронной музыки и популярных хип-хоп исполнителей. Хедлайнер – Баста. Как отмечают организаторы, цель мероприятия – собрать на одной площадке всех неравнодушных к искусству барберинга, вдохновить мужчин на новые образы, а барберов – на новые вершины профессионализма.

4 сентября, понедельник

В Мультимедиа Арт Музее состоится презентация каталога выставки "Сергей Кузнецов. Личный контакт/Архитектурная графика". В экспозиции помимо графики и живописи Сергея Кузнецова также представлены видеоколлажи из фильмов, передающих атмосферу разных городов мира. А в каталоге, приуроченном к выставке, опубликованы рассказы известных деятелей культуры об их опыте встречи с разными городами. Михаил Швыдкой, Сергей Чобан, Дмитрий Бертман, Артемий Лебедев, Александр Пономарев, Михаил Белов и другие авторы вспоминают свои переживания и наблюдения о жизни и архитектуре в путешествиях.

5 сентября, вторник

Ценители прекрасного просят еще! По многочисленным заявкам решено провести еще один концерт-прогулку Москонцерта по Москве-реке "Музыка на воде". Публику ждет полноценный концерт в двух отделениях с антрактом-фуршетом на борту теплохода "Маэстро", который особенно любители аргентинского танго и Астора Пьяццоллы. В программе El Nuevo Tango прозвучат произведения Астора Пьяццоллы, гения танго: "Временас года в Буэнос-Айресе", "История танго", "Обливион", "Гранд танго", "Либертанго" и другие. Состав музыкантов: Юлия Игонина (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Наталья Белоколенко-Каргина (флейта), Наталия Гусь (фортепиано), Аркадий Резник (гитара), Михаил Шостак (аккордеон).

6 сентября, среда

В ARTPLAY откроется выставка "Питер Брейгель. Перевернутый мир", где в мультимедийном формате будут представлены работы художника. Мастер Северного Возрождения Питер Брейгель Старший (1520-1569гг.) больше всего известен своими необычными пейзажами и аллегориями, взятыми из фольклора, а также библейскими и классическими сюжетами. При помощи высоких технологий зрители смогут по-настоящему глубоко погрузиться в творчество живописца. Выставка продлится до 31 января 2018 года.

7 сентября, четверг

В этот день стартует первый фестиваль, который посвящен творчеству современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби. В ЦДХ на Крымском валу будет развернута экспозиция из более чем 20 работ, а также пройдут мастер-классы по живописи. Данный стиль изображения зародился около 2000 лет назад, его отличает особое внимание к деталям, яркость, декоративность и наличие тщательно выписанных контурных линий, обрисовывающих предметы и детали. В 18:00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля, с дальнейшей дегустацией чая, осмотром экспозиции и демонстрации техники рисования Гунби. Продлится до 24 сентября.

В кинотеатрах состоится премьера ремейка легендарного ужастика "Оно". В небольшом городке начинают пропадать дети, и нескольким ребятам приходятся противостоять мистическому злу, зловещему клоуну Пеннивайзу.