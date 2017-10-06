Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты

Пользователей Сети ужаснули и довели до желудочных спазмов фотографии "лица" Adidas, активистки движения за естественную красоту заросшей волосами в самых непредсказуемых местах Арвиды Бистрем. Модель рекламировала коллекцию Adidas Originals.

Снимок шведской модели Арвиды Бистрем вызвал агрессию у многих интернет-пользователей. На фото она представлена в модных кроссовках и розовом платье, которое не прикрывает волосатых ног. Лишняя растительность и вызвала бурю негатива среди пользователей Сети.

Публикация от arvida byström (@arvidabystrom) Сен 7 2017 в 5:50 PDT

Небритые ноги показались фанатам бренда чересчур неэстетичными. Сама Арвида была неприятно удивлена посыпавшимися на нее оскорблениями. В офис Adidas также стали поступать негативные отклики.

Публикация от arvida byström (@arvidabystrom) Авг 23 2017 в 2:25 PDT

"Фу. Похоже, не буду больше ничего покупать с лейблом Adidas", "Это у тебя ноги или волчьи лапы))))?", "Это фотошоп?" "Тошнит аж", – отреагировали в Сети.