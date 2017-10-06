Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
Снимок шведской модели Арвиды Бистрем вызвал агрессию у многих интернет-пользователей. На фото она представлена в модных кроссовках и розовом платье, которое не прикрывает волосатых ног. Лишняя растительность и вызвала бурю негатива среди пользователей Сети.
Небритые ноги показались фанатам бренда чересчур неэстетичными. Сама Арвида была неприятно удивлена посыпавшимися на нее оскорблениями. В офис Adidas также стали поступать негативные отклики.
"Фу. Похоже, не буду больше ничего покупать с лейблом Adidas", "Это у тебя ноги или волчьи лапы))))?", "Это фотошоп?" "Тошнит аж", – отреагировали в Сети.
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