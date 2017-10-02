Багдасарян снялась полностью обнаженной

Армянская фитнес-модель Гаянэ Багдасарян удивила подписчиков своего аккаунта откровенным снимком. На фото девушка полностью обнажена, и лишь рюкзак прикрывает самые интересные места.

Эротический снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. На фото Багдасарян сидит в сексуальной позе с раздвинутыми ногами полностью обнаженная.

Публикация от Gayana Bagdasaryan (@gayana_model) Окт 1 2017 в 1:50 PDT

Однако самые интимные части тела девушка стыдливо прикрыла ярко-розовым рюкзаком. Пользователи весьма неоднозначно отреагировали на фото красотки.

Некоторые из них стали, как обычно, осыпать Багдасарян комплиментами, восхищаясь ее фигурой и грацией. Другие посчитали, что съемка в стиле ню – повод для сальных шуток и недвусмысленных предложений.

Публикация от Gayana Bagdasaryan (@gayana_model) Сен 16 2017 в 6:23 PDT

"Гаянэ, рюкзачок подвинь, не видно рая", "Я бы тебе в кольцо кинул пару раз", – написали возбужденные фолловеры модели. Нашлись и подписчики, которые поинтересовались у Багдасарян, когда же она начнет сниматься в порнофильмах.

Публикация от Gayana Bagdasaryan (@gayana_model) Сен 20 2017 в 6:26 PDT

Отметим, что за аккаунтом Багдасарян пристально следят 1,8 миллиона человек. Модель регулярно радует подписчиков снимками, демонстрирующими все достоинства ее аппетитной фигуры. При этом среди фолловеров красотки находятся и те, кто крайне агрессивно реагирует на ее фото, сравнивая девушку с проституткой.