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Происшествия
Эксперты обеспокоены планами КТК расширить идущий к Черному морю нефтепровод

Эксперты обеспокоены планами КТК расширить идущий к Черному морю нефтепровод

Наращивание объемов прокачки нефти за счет расширения трубопровода на черноморском побережье может привести к катастрофе, предупреждают экологи.
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Экологическая катастрофа произошла 7 августа в акватории Черного моря. На выносном погрузочном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вылилось огромное количество нефти. Точное количество потерянного топлива сейчас выясняют специалисты. Под угрозой оказалась уникальная флора и фауна Черного моря. Биологи утверждают, что на восстановление уйдут годы.

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В Институте космических исследований РАН подчеркнули, что нефтяное пятно растянулось на 19 км. Это видно по снимкам из космоса. Речь может идти о разливе площадью 80 кв. км, в том время как КТК заявило всего лишь о 200 кв. м. Если оценки учёных окажутся верными, то компания занизила реальные цифры в 400 тысяч раз.

Официальная причина происшествия – разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора. Экологи подчеркивают, что нефтепровод эксплуатировался нещадно ради увеличения доходов компании. Очевидно, в этих условиях катастрофа рано или поздно должна была случиться.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко тоже заявила, что оборудование долгое время эксплуатировалось без капитального ремонта и было изношено.

"Сменился подрядчик в этом году, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывался", – отметила вице-премьер.

На этом фоне руководство КТК решает расширить нефтепровод и увеличить объемы прокачки топлива. Специалисты предупреждают, что итог может быть плачевным: новые аварии из-за изношенности системы и еще больше выбросов нефти. В акватории Черного моря снова может произойти экологическая катастрофа.

Кандидат географических наук, эколог с 40-летним стажем Ирина Черкашина назвала сложившуюся ситуацию абсурдной. По мнению эксперта, КТК ставит на первое место получение наибольшей прибыли:

"Каспийский Трубопроводный Консорциум, допустивший чудовищную по последствиям аварию, прокачивает по 67 млн. тонн нефти в год. <...> В официальных планах КТК – к 2023 году прокачивать до 80 млн. тонн нефти в год. Мотивация компании предельно проста и понятна – увеличиваются объемы, увеличивается и прибыль. Говорить об экологических последствиях и социальной ответственности бизнеса не приходится на фоне недавнего фокуса с занижением данных по разливу нефти в сотни тысяч раз. <...> При объемах прокачки в 90 млн. тонн авария будет уже не бедствием, а полномасштабной катастрофой, которая погубит целый регион".

Также эколог подчеркнула, что во время аварии пострадали морские животные и растения. Нефтяная пленка покрыла водную гладь и остановила доступ кислорода в водную толщу. Она отметила, что катастрофа может иметь длительные последствия: под угрозой реликтовые можжевеловые редколесья.

Член Общественного совета по экологической безопасности при администрации Новороссийска Татьяна Трибрат и вовсе обвинила КТК в нарушении российского законодательства.

"Вы знаете, что КТК так и не получил разрешение на строительство своей трубопроводной системы? Для этого нужно было получить положительное заключение федеральной экологической экспертизы проекта. Этого решения нет, но это не помешало им приступить к строительству и благополучно его завершить. До сих пор на руках у КТК только разрешение на продолжение разработки ТЭО проекта. Поэтому все объекты КТК в Новороссийске – обыкновенный самострой".

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Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2021, 10:11 Источник: Блокнот ✓ Надежный источник

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