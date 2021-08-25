Жителя Подмосковья будут судить за убийство двух женщин в Солнечногорске

Гражданин СНГ, проживавший на территории Московской области, в прошлом году проводил ремонтные работы в частном доме в Солнечногорске. 7 ноября мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам – хозяйке коттеджа и ее дочери. Затем ударил ножом 6-летнего ребенка, который, к счастью, выжил.

Как сообщает "Радио 1", после этого подозреваемый обыскал дом, похитил деньги и скрылся с места преступления. Через несколько дней его задержали, он признался в убийстве. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд.