В Белоруссии поймали совращавшего детей через соцсети педофила

В Гродненской области задержали 20-летнего мужчину, который подозревается в развратных и насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Своих жертв он находил в социальных сетях.
Как сообщает "Царьград", задержанный заводил с подростками переписку, после чего склонял к обмену фотографиями интимного характера. Правоохранителям пока известны только две жертвы педофила – мальчики 14 и 15 лет.
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