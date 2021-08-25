В Белоруссии поймали совращавшего детей через соцсети педофила

В Гродненской области задержали 20-летнего мужчину, который подозревается в развратных и насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Своих жертв он находил в социальных сетях.

Как сообщает "Царьград", задержанный заводил с подростками переписку, после чего склонял к обмену фотографиями интимного характера. Правоохранителям пока известны только две жертвы педофила – мальчики 14 и 15 лет.