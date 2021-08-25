Два вандала разнесли автобусную остановку в Подмосковье

В Солнечногорске два вандала разбили автобусную остановку. Инцидент произошел в поселке Голубое. О случившемся стало известно от местных жителей, которые пожаловались на молодых людей, бьющих стекла.

Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", нарушителями спокойствия оказались парни 22 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело.