Два вандала разнесли автобусную остановку в Подмосковье

В Солнечногорске два вандала разбили автобусную остановку. Инцидент произошел в поселке Голубое. О случившемся стало известно от местных жителей, которые пожаловались на молодых людей, бьющих стекла.
Как сообщает портал "Подмосковье сегодня", нарушителями спокойствия оказались парни 22 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело.
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