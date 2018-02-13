"Это чудовищно": эксперты усомнились в версии МАК о крушении Ан-148
Все пилоты проходят специальные тренировки на случай возникновения нештатных ситуаций. Так что версия о крушении Ан-148 из-за обледенения датчиков может оказаться ошибочной, считают эксперты.
"Приемники полного давления необходимы для того, чтобы приборы самолета показывали верные данные – в частности, скорость и высоту. В случае обледенения происходит искажение данных. Однако всех пилотов специально тренируют – они должны быть готовы к таким ситуациям", – заявил бывший командир воздушного судна Александр Романов.
Не верят озвученной МАК версии и в комиссии при президенте России по развитию авиации. По его словам, если выводы комиссии все же подтвердятся, то это просто чудовищно. Ситуация рядовая, с которой рано или поздно сталкивается каждый пилот. Если даже экипаж забыл включить датчики, то просто подает на них питание и система отогревается за полминуты, утверждают эксперты.
"Невозможно даже представить, что по этой причине убили столько людей. В таком случае лучше вообще отказаться от перелетов внутри страны, так как это становится просто рулеткой", – сказал изданию "URA.RU"заслуженный пилот России Юрий Сытник.
Соболезную трагедии случившийся сегодня в России!— Народная Дружина (@nardrujina) 11 февраля 2018 г.
Одесса соболезнует! #АН148 #Россия #Орск #Оренбург #Одесса #Odessa #НД pic.twitter.com/TQVYplyquv
13 февраля МАК завершил расшифровку данных параметрического самописца Ан-148 и назвал одну из причин крушения. Как заявили в комитете, особая ситуация начала развиваться примерно через две с половиной минуты после отрыва от земли, на высоте около 1300 метров и скорости 465-470 километров в час.
Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейсом Москва — Орск разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате крушения погиб 71 человек – 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
В МАК считают, что катастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета. Отмечается, что ошибка приборов, скорее всего, была связана с обледенением приемников полного давления при выключенном состоянии систем их обогрева. Однако дополнительные данные эксперты МАК могут получить лишь после расшифровки речевого самописца рухнувшего лайнера – который, как выяснилось, сильно поврежден.
На месте катастрофы продолжают работу сотрудники МЧС, передает "360". 13 февраля территория исследования местности, на которой произошло крушение пассажирского самолета Ан‐148, увеличилась.
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