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Происшествия

"Просто забыли включить обогрев": Ан-148 погубили пилоты

Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС
Специалисты продолжают расследование крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Эксперты уверены, что авиакатастрофы можно было избежать.
прочитано 10330 раз

Сразу несколько источников выразили мнение, что виновниками трагедии стали пилоты. Предположительно, они забыли перед взлетом включить обогрев внешних датчиков (приемников полного давления, ППД) и ориентировались на неверные показатели. При этом каких-либо неисправностей в механизмах самолета выявлено не было. 

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Проблемы начались, когда лайнер набрал высоту, и экипаж перешел на ручное управление. Показания скорости на приборе командира и резервном сильно отличались. "Экипаж, скорее всего, счел, что самолет теряет скорость из-за того, что задирает нос и сваливается. В этой ситуации у пилотов срабатывает рефлекс "отдать штурвал от себя" — опустить нос, чтобы исправить неправильное пространственное положение. Это усугубило ситуацию: самолет перешел в пикирование, из которого уже было невозможно выйти", – заявил источник газеты "Известия", знакомый с ходом расследования.

Судя по всему, пилоты ошибочно предположили, что самолет теряет скорость, и не смогли разобраться в происходящем. На это могло повлиять несколько факторов. "Первый – скоротечность событий. Второй — так называемый туннельный эффект, который возникает при дефиците времени и стрессе. И третий — непонимание всей ситуации", – заключил специалист.

С этими выводами согласен экс-генеральный конструктор КБ имени Антонова Дмитрий Кива, под руководством которого спроектирован Ан-148. "Если обогрев ППД действительно был не включен, это ошибка экипажа. Пилотам надо было разобраться с положением самолета, понять, идет он с набором высоты или снижается, перейти в горизонтальный полет. В данном случае Ан-148 то снижался, то набирал высоту, то опять снижался", – отметил эксперт. По его словам, пилоты так и не смогли понять, что происходит с самолетом.

Однако у экипажа была возможность определить верные параметры полета и без приборов. Такую точку зрения выразил Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик России, генерал-полковник Николай Антошкин. "Приходилось летать на менее технологичных самолетах, где почти не было современных датчиков и приборов, но удавалось выходить из похожих кризисных ситуаций", – заявил он.

Напомним, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Подмосковье днем 11 февраля. Как писали Dni.Ru, в результате происшествия погибли все, кто находился на борту – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Автор: Евгений Мышко14 февраля 2018, 08:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148

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