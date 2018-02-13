Пилоты жаловались на проблемы перед крушением Ан-148

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выдвинул официальную версию катастрофы Ан-148 в Подмосковье. По мнению специалистов, катастрофа случилась из-за неверных показаний о скорости полета на приборах лайнера. При этом в Сети появилась информация, что пилоты других самолетов предупреждали о схожих проблемах за неделю до трагического воскресенья.



Пилоты других лайнеров жаловались на проблемы с датчиками еще за неделю до крушения Ан-148, пишет Telegram-канал Mash. В подтверждение приводится страница документа-предупреждения о неполадках с приборами учета.

Указанные даты инцидентов – 4 и 5 февраля, за это время в аэропорту Шереметьево было зарегистрировано семь подобных ситуаций. "Экипажи семи "Суперджетов" докладывали о том, что скорость на датчиках сильно различается. После этого они принимали решение вернуться на аэродром", – говорится в сообщении.

Однако выводы были сделаны только 12 февраля, то есть спустя день после катастрофы Ан-148, пишет Telegram-канал. В Росавиации предупредили, что датчики могут замерзнуть из-за обильного снегопада, когда тающая вода стекает прямо в них, скапливается и замерзает.

Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. В результате катастрофы погибли все, кто находился на борту, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа, всего 71 человек.





Во вторник, 13 февраля, специалисты МАКа выдвинули официальную версию произошедшего. По их мнению, трагедия произошла из-за расхождения в показаниях датчиков. Показатели черного ящика, фиксирующего состояние полета, свидетельствуют о том, что обогрев необходимых для взлета в тяжелых погодных условиях приборов был выключен, поэтому датчик скорости работал неправильно.

"Особая ситуация" начала развиваться спустя 2,5 минуты после начала полета. Ближе к третьей минуте расхождения показателей датчиков скорости достигли критической отметки. Спустя 50 секунд командир лайнера отключил автопилот, после чего полет проходил в ручном режиме. По всей видимости, причиной трагедии стали неправильные данные о скорости лайнера в условиях интенсивного снижения.

