Известный режиссер умерла от рака в 37 лет

На 37-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян. О ее смерти сообщил критик Андрей Плахов.

"Ее убил рак", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. О дате прощания с деятелем кино будет объявлено отдельно.

Саакян успела снять всего пять картин – "Прощание" (короткометражка), "Маяк", "Это не я", "Энтропия", "Чеснок, лук и перец". Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.