Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина

В МИДе экстрадицию Юрий Мартышева уже назвали похищением. Посольство России в США потребовало безусловного соблюдения законных прав гражданина, которого Латвия тайно и спешно выдала Америке.

Без предъявления обвинений Мартышева поместили в тюрьму в Александрии (штат Вирджиния). Его подозревают в кибермошенничестве и похищении личной информации владельцев банковских карт, сообщает НТВ со ссылкой на ТАСС.

С арестованным удалось связаться по телефону. Вскоре Мартышева навестят российские дипломаты.

Russia demands from US unconditional observance of the legitimate rights and interests of Y.Martyshev https://t.co/EnMvPVrKkS pic.twitter.com/WOaQRUZwHy