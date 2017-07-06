Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
В МИДе экстрадицию Юрий Мартышева уже назвали похищением. Посольство России в США потребовало безусловного соблюдения законных прав гражданина, которого Латвия тайно и спешно выдала Америке.
Без предъявления обвинений Мартышева поместили в тюрьму в Александрии (штат Вирджиния). Его подозревают в кибермошенничестве и похищении личной информации владельцев банковских карт, сообщает НТВ со ссылкой на ТАСС.
С арестованным удалось связаться по телефону. Вскоре Мартышева навестят российские дипломаты.
Russia demands from US unconditional observance of the legitimate rights and interests of Y.Martyshev https://t.co/EnMvPVrKkS pic.twitter.com/WOaQRUZwHy— Russia in USA ���� (@RusEmbUSA) 5 июля 2017 г.
"Власти Латвии отправили его за океан, а российское посольство узнало об этом, когда он оказался в Америке. Там его сразу отправили за решетку, не предъявив ни одного обвинения", – уточняет РЕН ТВ.
Ситуацию прокомментировали в посольстве России в Вашингтоне. "Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года", – заявили в диппредставительстве.
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