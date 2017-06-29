Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Журналисты британской газеты The Guardian узнали, что Дональд Трамп поручил своим советникам по национальной безопасности составить перечень возможных уступок, которые он мог бы предложить в качестве разменной монеты на встрече с российским лидером. Однако пока неясно, что американский президент собирается попросить у главы российского государства взамен, говорится в статье.
Известно только об одном пункте из списка, составленного советниками Трампа: Вашингтон может вернуть российским дипломатам два объекта, освободить которые россиянам приказала еще администрация Обамы в ответ на якобы вмешательство Москвы в президентские выборы. При этом в Совете нацбезопасности и Госдепе США против односторонних уступок Москве, нацеленных только на то, чтобы улучшить российско-американские отношения.
Кроме того, в администрации Трампа есть и такие чиновники,
которые не хотят, чтобы президенты России и США встречались в Гамбурге. Некоторые
официальные лица настаивают, что лидеры сверхдержав должны
ограничиться короткой и неформальной беседой.
Тем временем ведущие мировые эксперты в области безопасности призвали Владимира Путина и Дональда Трампа на планирующейся встрече в Гамбурге переломить негативную динамику в отношениях. Письмо, опубликованное на сайте Российского совета по международным делам, подписали, в частности, экс-министр обороны Великобритании Десмонд Браун, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, экс-глава МИД России Игорь Иванов.
СМИ: Трамп пойдет на уступки для нормализации отношений с Россией https://t.co/fAIWpCn6qB #новости #Трамп #Путин #политика pic.twitter.com/47UnAEXmRH— 12inform (@12informru) 29 июня 2017 г.
На Смоленской площади заявили, что внимательно изучают идеи, изложенные в открытом письме ведущих мировых экспертов. "Мы анализируем их, мы считаем это ценным вкладом, особенно на нынешнем этапе, когда все смотрят на то, что произойдет в Гамбурге", – сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Саммит G20 пройдет с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. "Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.
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