Чего ждать от встречи Путина и Трампа

Чем ближе первая встреча президентов России и США, тем больше домыслов, догадок и предположений появляется в СМИ относительно того, о чем будут говорить лидеры двух сверхдержав и что изменится в мире после этого. Очевидно, что общение будет непростым, а сторонам наверняка придется чем-то поступиться.

Журналисты британской газеты The Guardian узнали, что Дональд Трамп поручил своим советникам по национальной безопасности составить перечень возможных уступок, которые он мог бы предложить в качестве разменной монеты на встрече с российским лидером. Однако пока неясно, что американский президент собирается попросить у главы российского государства взамен, говорится в статье.

Известно только об одном пункте из списка, составленного советниками Трампа: Вашингтон может вернуть российским дипломатам два объекта, освободить которые россиянам приказала еще администрация Обамы в ответ на якобы вмешательство Москвы в президентские выборы. При этом в Совете нацбезопасности и Госдепе США против односторонних уступок Москве, нацеленных только на то, чтобы улучшить российско-американские отношения.

Кроме того, в администрации Трампа есть и такие чиновники, которые не хотят, чтобы президенты России и США встречались в Гамбурге. Некоторые официальные лица настаивают, что лидеры сверхдержав должны ограничиться короткой и неформальной беседой.



Тем временем ведущие мировые эксперты в области безопасности призвали Владимира Путина и Дональда Трампа на планирующейся встрече в Гамбурге переломить негативную динамику в отношениях. Письмо, опубликованное на сайте Российского совета по международным делам, подписали, в частности, экс-министр обороны Великобритании Десмонд Браун, бывший посол Германии в США Вольфганг Ишингер, экс-глава МИД России Игорь Иванов.

На Смоленской площади заявили, что внимательно изучают идеи, изложенные в открытом письме ведущих мировых экспертов. "Мы анализируем их, мы считаем это ценным вкладом, особенно на нынешнем этапе, когда все смотрят на то, что произойдет в Гамбурге", – сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Саммит G20 пройдет с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. "Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.