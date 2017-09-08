Совет на выходные, 9-10 сентября 2017 года

В эти выходные нужно взглянуть на все, что происходит вокруг, как на уроки, которые нам надо пройти, понять и непременно сдать экзамен. Это предполагает снижение "градуса серьезности", с которой мы обычно смотрим на свою жизнь и особенно на проблемные ситуации.

Все наши натянутые нервы, сдвинутые брови и надрыв идут от того, что мы бьемся с жизненными неурядицами не на жизнь, а на смерть, тогда как большинство из них даже близко не заслуживают такого отношения. Мы воспринимаем себя слишком серьезно и по-другому не умеем.

"Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа... Улыбайтесь..." Тот самый Мюнхгаузен.

"Помните, все сложные ситуации, проблемы, выборы и решения предстоящих дней, по сути своей, "тренировочные". Они могут казаться запутанными и серьезными, однако в реальности не представляют серьезной опасности. Они, безусловно, так же требуют решения. Однако, даже если мы ошибемся, то ошибки не будут фатальными, они не приведут к каким-то реально жестким последствиям. Например, если в эти выходные случится семейная ссора, то какой бы жесткой она не была, какие бы неприятные слова не были сказаны в ваш адрес и какие бы серьезные заявления не прозвучали, все это, по вряд ли приведет к разводу", – синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Но ослабив градус серьезности не стоит расслабляться совсем, предупреждает эксперт. "Ситуации этих выходных даны нам до того, чтобы мы что-то поняли, чему-то научились, что-то осознали и показали это на практике. Если мы этого не сделаем, то будем оказываться в похожих ситуациях вновь и вновь, пока до нас не дойдет, что мы все-таки делаем что-то не так", – сказала Ковалева.

Особое внимание, по мнению специалиста, стоит обратить на область взаимоотношений с детьми, романтические отношения и сферу творчества.