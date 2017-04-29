Апина рискует потерять здоровье из-за изменения внешности

Звезда девяностых годов Алена Апина продолжает ярко светить и по сей день. Недавно вышедший клип певицы "Близость" наделал много шума, но певица была к этому готова, ведь данное событие являлось попыткой вновь заявить о себе. Сейчас все указывает на начало обновленного этапа в жизни певицы, считает экстрасенс, таролог Любовь Акви.

"Если говорить о личном, произошло событие, к которому все давно шло – союз с мужем исчерпал себя. Видно, что в последние годы Алена ощущала давление одиночества и неизрасходованной сексуальной энергии. Сейчас же пришло время, когда она сможет достичь новых ступеней в карьере. Кроме этого, судьба подарит в ближайшее время певице отношения с человеком, с которым она почувствует родство душ. Новый избранник Алены будет моложе звезды, но это не станет проблемой в отношениях, однако принесет неприятности в виде очередных пересудов", – сказала гадалка.

По словам эксперта, своим новым клипом певица стерла границы возраста, что позволило энергетически вернуться в ее самые успешные молодые годы и запустить новый виток в карьере. И это не борьба со старостью, а обновление энергетики.

"Однако я не вижу, что новый этап будет таким же успешным, как бы ей этого хотелось. Насыщенная жизнь принесет проблемы со здоровьем певицы, неблагоприятный период придется на конец года. Здесь основную роль так же сыграет желание совершенствовать свою внешность, даже в ущерб себе", – уверена таролог.

"Как и все публичные люди, Алена Апина подвержена критике со стороны людей, тем более в связи с выходом нового клипа, который не все приняли однозначно. Подобная (не всегда здоровая) критика способна нанести вред энергетике человека. Поэтому я бы рекомендовала певице уделить время для обновления защитного амулета", – заключила Акви.