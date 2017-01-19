После развода Апина штурмует бутики эротического белья

Певица считает, что 52 года – лучшее время, чтобы показывать ягодицы. Ей, мол, стесняться нечего.

С момента выхода провокационного клипа на песню "Близость" Алены Апиной минула неделя. Но страсти все еще бушуют. Ведь в ролике 52-летняя певица снялась в нижнем белье и произвела фурор формами.

"Голая задница не была самоцелью, а скорее – "краской" для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния, – уверяет певица. – Клип-то – для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что Апина показала голую задницу, и не видят других вещей. Ну и что? Я же не показала голую "передницу".

"Показать ж...у я могла уже очень давно, мне стесняться нечего. Но зачем? А сейчас как раз настал подходящий момент, – продолжает Апина. – Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так – это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует, вернее, он существует только в нашей башке".

Сложнее всего, по словам певицы, было найти эротическое белье для съемок – она штурмовала дамские магазины. "Мне пришлось самой очень долго ходить и искать его, как городской сумасшедшей. Плюс у меня еще развод (в конце прошлого года певица рассталась с супругом, Александром Иратовым. – Прим. ред.), а я хожу по бутикам эротического белья… Продавщицы на меня смотрели понимающим взглядом – мол, тетеньке надо как-то взбодриться", – цитирует Апину "Комсомольская правда",