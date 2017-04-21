Снявшуюся в порно Апину назвали старой обезьяной

Расставшись с мужем Александром Иратовым, певица Алена Апина ушла в отрыв. Не успела артистка сняться в нижнем белье в одном клипе, так тут же подоспел другой, который она назвала "порно лайт", за что и получила в свой адрес обидные слова.

Игнорируя злобные отзывы недоброжелателей, 52-летняя исполнительница, довольная тем, как выглядит ее тело, продолжает обнажаться. Алена на днях сняла новый клип, в котором значительное место заняли постельные сцены.

На зависть многим одиноким дамам любого возраста Апину в этом провокационном видео жадно ласкает мускулистый, горячий молодой мужчина, годящийся ей в сыновья. Артистка снималась, конечно же, без одежды. Певица и дальше планирует раскрепощаться, а обидные прозвища критиков ее не остановят.

"У меня много планов, и я еще не раз и не два удивлю поклонников. Несмотря на свой "почтенный" возраст, – с иронией пообещала экс-солистка группы "Комбинация". – Что меня вдохновило на новый "вызов"? Реакция на старый клип, снятый зимой к композиции "Близость". Сингл вышел 20 января. Злопыхатели посчитали, что я предстала перед зрителем в очень откровенных образах, мол, Апина в свои 52 года – "старая обезьяна", а я просто позировала перед камерой в сексуальном нижнем белье".

Тот клип артистки стал настоящей бомбой. Интернет-ехидны тут же начали травлю исполнительницы, утверждая, что после развода с мужем певица пустилась во все тяжкие.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Мар 21 2017 в 7:34 PDT

"Многие тогда назвали мое поведение на экране недостойным, хотя, на мой взгляд, все выглядит в кадре вполне достойно и, главное, не вульгарно, не пошло. Особенно, если учесть, что сегодня появляется на экране в исполнении моих более молодых коллег", – цитирует Апину саратовский сайт "Комсомольская правда".

Совсем скоро увидит свет нашумевшее "порно лайт" "Девушка Бонда". "26 апреля выйдет мой новый клип, где вы увидите более шокирующие кадры. Но это не ответ Чемберлена, а профессиональное выполнение очередного творческого замысла. Будет круто", – пообещала Алена.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Апр 3 2017 в 12:17 PDT

Певица прекрасно понимает, что хейтеры и здесь завалят ее оскорблениями. "Уверена, что начнутся кривотолки. Есть люди, которые без этого не могут, но большинство нормальных граждан, среди которых есть, к счастью, и мои настоящие поклонники, уверена, все воспримут адекватно", – надеется на лучшее артистка.