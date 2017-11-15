Волочкову принесли в жертву

Скандал с эротическими фотографиями, на которых изображена балерина Анастасия Волочкова, набирает обороты. Общественность сомневается в утечке личного архива ее бывшего любовника Чермена Дзотова. Как в действительности развивались события, пока понять сложно. Dni.Ru обратились за помощью к экстрасенсу, которая прокомментировала ситуацию.

"У Анастасии Волочковой и Чермена Дзотова действительно были интимные отношения, но сказать, что эти двое были парой нельзя. Скорее всего, имели место дружеские отношения с элементами сексуальных приключений. Но к тому, что эти снимки "вылились" в Cеть, мошенники не имеют никакого отношения – никто ничего не крал у Чермена. Карты показывают, что мужчина сделал это сам, чтобы построить пиар на этом факте", – рассказала Dni.Ru таролог Марианна Абравитова.

По словам медиума, это произошло потому, что Дзотову понравились элементы сладкой жизни, и то, что на его спутницу направлено максимум внимания. А после истории с фотографиями и о Чермене стало известно всей стране.

Этот скандал никак не отразится на репутации балерины, уверена ясновидящая. "Анастасия – свободная женщина и может делать все, что она захочет, в том числе заниматься сексом с кем хочет. А вот он поступил низко и мелко, и смысла оправдываться нет. Посторонние лица не имеют к этой истории никакого отношения, Дзотов сделал все сам. Но самое плохое то, что пиар такого рода работает. В социальном плане Чермен получил узнаваемость и известность. Скоро его начнут приглашать на передачи. Собственно, таким образом пиарится половина малоизвестных людей. Фотографии вряд ли были сделаны на скрытую камеру. Возможно, это было их общим увлечением. Но Анастасия Волочкова точно не предполагала такого финала, став фактически жертвенным агнцем", – сказала она.