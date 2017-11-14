Любовник Волочковой поплатился за "слитые" в Сеть секс-фото

Скандал вокруг интимных снимков знаменитой балерины принял новый поворот. У бывшего кавалера Анастасии Волочковой, 29-летнего пиарщика Чермена Дзотова начались проблемы в личной жизни.

Мужчина поделился печальной новостью: его бросила любимая. "Из-за скандала с балериной от меня сегодня ушла девушка, приревновав меня к моему прошлому. Сказала, что не сможет с этим жить. Жаль, ведь именно такую девушку я искал много лет..." – написал Дзотов на своей странице в Instagram. Аналогичная запись появилась в его аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Фолловеры посчитали это возмездием за появившиеся в Сети откровенные фото Волочковой, автором которых, предположительно, является Чермен. Пользователи позлорадствовали в своих комментариях к постам пиарщика.

"Бумерангом по лбу! Не позорься и не говори, с кем спал... сам выложил... похвастался – теперь пожинай плоды", "Это фиаско, братан!", "А ты и ее фоткал? Сливать в сеть будешь? Молодец, девочка, что ушла!!!", "Неправильный выбор приоритетов. Здесь либо пиар, либо девушка", "Это очень о многом говорит. И ваше поведение сейчас тоже о многом говорит. Так что я понимаю девушку", "Я думаю, что она не к прошлому вас ревнует, а увидела то, на что вы способны. Не каждый мужчина во время секса делает тайком фото или видео (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировали на новость фолловеры.

Публикация от Чермен Дзотов (@chermen_dzotov) Ноя 13 2017 в 10:04 PST

Ранее в Сети появились фотографии Анастасии Волочковой, на которых та занимается сексом с неким мужчиной. Им оказался 29-летний Чермен Дзотов. Он заявил, что неизвестные выложили в Сеть снимки его секса с балериной Анастасией Волочковой.

На фото танцовщица запечатлена обнаженной и стоящей на коленях, а позади нее – мужчина, который, по всей видимости, и сделал пикантный кадр. Позже Дзотов сказал, что снимки у него украли. А затем опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с Волочковой.