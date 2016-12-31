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Как правильно встретить год Огненного Петуха

Фото: GLOBAL LOOK press/Jack Kurtz
Символ 2017 года – Огненный Петух – птица импульсивная и задиристая. И поэтому будущее обещает быть непростым и богатым на перемены.
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Дни.Ру публикуют инструкцию как правильно отметить Новый год, чтобы заручиться покровительством и поддержкой обидчивого Петуха.

Проводы уходящего года

  • За день до новогодних торжеств необходимо устроить проводы уходящего года. Нужно собраться семьей, чтобы вспомнить лучшие моменты и поблагодарить его хозяйку – Огненную Обезьяну. Тогда можно смело рассчитывать на симпатию покровителя следующих 12 месяцев;
  • Огненный Петух – хозяин строгий и домовитый, любит чистоту и уют. Поэтому перед праздником в доме необходимо навести порядок. Выбросить старые и испорченные вещи, битую посуду. Петух очень любит любоваться собой, а значит особое внимание необходимо уделять зеркалам и блестящим поверхностям, они должны быть идеально очищены;
  • К деньгам Петух относится уважительно и бережно. Чтобы следующие 12 месяцев стали успешными в финансовой сфере, до конца года нужно рассчитаться со всеми долгами и погасить просроченные кредиты. Или проконтролировать своевременный возврат ссуженных средств.

Встреча года наступающего

  • Огненный Петух любит шум, веселье и яркие краски. Поэтому встречать Новый год лучше большой компанией. Это можно сделать и дома, и в ночном клубе. Главное, повеселиться от души;
  • На празднование новогоднего торжества нужно надеть новую и дорогую одежду. В ней должны быть оттенки желтого, красного и оранжевых цветов. В праздничном облачении важно не переборщить с обилием расцветок, наряд должен быть ярким, но не "петушиным". Иначе хозяин года "решит", что вы над ним насмехаетесь и обидится.
  • А вот золотых украшений должно быть много. Огненный Петух золото обожает. Но украсив себя ювелирными изделиями, необходимо помнить об осторожности. Особенно если встречать праздник придется не дома;
  • Новогодний стол должен быть богатым и обильным. Но мясных блюд, особенно курятины, на нем быть не должно. А вот рыбы, морепродуктов и салатов должно быть в достатке. Выказать свое уважение Петуху можно будет, поставив на стол блюда из крупы, бобов и орехов.
  • Чтобы продемонстрировать Петуху свою готовность к переменам, нужно будет приготовить к праздничному столу необычное блюдо или отведать экзотический фрукт.
  • Главным алкогольным напитком станет шампанское. Его искрометная и бурлящая натура придется по вкусу Огненному Петуху.

Секреты благополучия

  • Любвеобильная и непостоянная природа Петуха, привнесет перемены в семейную жизнь многих людей. Для кого-то эти перемены будут приятными, а для кого-то трагическими. И чтобы в следующем году не допустить распада супружеского союза, ножки праздничного стола необходимо опутать веревками. Это позволит семье прожить следующий год в полном составе, сохранить любовь и верность;
  • Новый год нельзя встречать с пустыми карманами. Для денежного изобилия в следующем году, в каждый из них необходимо положить по одной крупной купюре;
  • Чтобы покровитель года охотно и весело вошел в ваш дом, ему необходимо указать правильно направление. Для этого, за несколько минут перед полночью, дверь квартиры необходимо приоткрыть и насыпать дорожку из зерен. Петух поймет, что тут ему рады и принесет в жилище успех и благополучие;
  • Во время встречи 2017 года, необходимо почтить вспыльчивую и агрессивную стихию огня. Для этого нужно зажечь свечи незадолго до боя курантов, а с началом веселья, бенгальские огни и яркие фейерверки. 
31 декабря 2016, 10:43

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