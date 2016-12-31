Как правильно встретить год Огненного Петуха

Символ 2017 года – Огненный Петух – птица импульсивная и задиристая. И поэтому будущее обещает быть непростым и богатым на перемены.
Дни.Ру публикуют инструкцию как
правильно отметить Новый год, чтобы заручиться покровительством и поддержкой
обидчивого Петуха.
Проводы уходящего года
- За день до новогодних торжеств необходимо
устроить проводы уходящего года. Нужно собраться семьей, чтобы вспомнить лучшие
моменты и поблагодарить его хозяйку – Огненную Обезьяну. Тогда
можно смело рассчитывать на симпатию покровителя следующих 12 месяцев;
- Огненный Петух – хозяин строгий и
домовитый, любит чистоту и уют. Поэтому перед праздником в доме необходимо
навести порядок. Выбросить старые и испорченные вещи, битую посуду. Петух очень
любит любоваться собой, а значит особое внимание необходимо уделять зеркалам и
блестящим поверхностям, они должны быть идеально очищены;
- К деньгам Петух относится
уважительно и бережно. Чтобы следующие 12 месяцев стали успешными в финансовой
сфере, до конца года нужно рассчитаться со всеми долгами и погасить
просроченные кредиты. Или проконтролировать своевременный возврат ссуженных
средств.
Встреча года наступающего
- Огненный Петух любит шум, веселье
и яркие краски. Поэтому встречать Новый год лучше большой компанией. Это можно
сделать и дома, и в ночном клубе. Главное, повеселиться от души;
- На празднование новогоднего
торжества нужно надеть новую и дорогую одежду. В ней должны быть оттенки желтого,
красного и оранжевых цветов. В праздничном облачении важно не переборщить с
обилием расцветок, наряд должен быть ярким, но не "петушиным". Иначе хозяин
года "решит", что вы над ним насмехаетесь и обидится.
- А вот золотых украшений должно
быть много. Огненный Петух золото обожает. Но украсив себя ювелирными
изделиями, необходимо помнить об осторожности. Особенно если встречать праздник
придется не дома;
- Новогодний стол должен быть
богатым и обильным. Но мясных блюд, особенно курятины, на нем быть не должно. А
вот рыбы, морепродуктов и салатов должно быть в достатке. Выказать свое
уважение Петуху можно будет, поставив на стол блюда из крупы, бобов и орехов.
- Чтобы продемонстрировать Петуху свою
готовность к переменам, нужно будет приготовить к праздничному столу необычное
блюдо или отведать экзотический фрукт.
- Главным алкогольным напитком
станет шампанское. Его искрометная и бурлящая натура придется по вкусу
Огненному Петуху.
Секреты благополучия
- Любвеобильная и непостоянная
природа Петуха, привнесет перемены в семейную жизнь многих людей. Для кого-то
эти перемены будут приятными, а для кого-то трагическими. И чтобы в следующем
году не допустить распада супружеского союза, ножки праздничного стола
необходимо опутать веревками. Это позволит семье прожить следующий год в полном
составе, сохранить любовь и верность;
- Новый год нельзя встречать с
пустыми карманами. Для денежного изобилия в следующем году, в каждый из них
необходимо положить по одной крупной купюре;
- Чтобы покровитель года охотно и
весело вошел в ваш дом, ему необходимо указать правильно направление. Для
этого, за несколько минут перед полночью, дверь квартиры необходимо приоткрыть
и насыпать дорожку из зерен. Петух поймет, что тут ему рады и принесет в жилище
успех и благополучие;
- Во время встречи 2017 года,
необходимо почтить вспыльчивую и агрессивную стихию огня. Для этого нужно
зажечь свечи незадолго до боя курантов, а с началом веселья, бенгальские огни и
яркие фейерверки.