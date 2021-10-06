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Коронавирус
Как "Компливит" помогает защитить организм в период пандемии

Как "Компливит" помогает защитить организм в период пандемии

Ученые Кипра отмечают, что благодаря липоевой кислоте, содержащейся в "Компливите", витаминный комплекс помогает организму противостоять вирусу SARS-CoV-2.
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Демисезонное время года всегда самое опасное для иммунитета. Особенно осень приносит нам много поводов для беспокойства: дети пошли после летних каникул в школу, погода становится переменчивой, влажность возрастает. Это лишь некоторые факторы риска заболеть ОРВИ, гриппом и что особенно опасно – COVID-19. Всплеск заболеваемости шагает по нашей стране уверенно. Всего за сентябрь произошел значительный рост. Если в начале сентября фиксировалось чуть больше 17 тысяч заболевших в день, то сейчас больше 22 тысяч человек.

Самым простым и эффективным способом защиты иммунитета всегда был приём витаминно-минеральных комплексов (ВМК). Достаточно суровые климатические условия в широтах нашей страны не способствуют тому, что круглый год мы могли употреблять достаточно овощей, фруктов и свежей рыбы. Жителям мегаполисов еще сложнее. Продукты на прилавках сетевых магазинов сложно отнести к здоровому и полноценному питанию.

Витамины в таком контексте совершенная необходимость. Стоит знать, какие витамины принимать на протяжении всего года, чтобы здоровью не угрожал гиповитаминоз или авитаминоз, а значит иммунитет работал на полную.

Поливитамины "Компливит" были созданы специально для населения нашей страны, с учетом суточной потребности в важнейших витаминах и минералах. Этот комплекс, в отличии от многих других, зарегистрирован как лекарственное средство, а это говорит о тщательности исследований его действия. В отличие от БАДов, он лечит. Также нужно обратить внимание на то, что, благодаря технологии раздельного гранулирования все компоненты совместимы и сбалансированы. Это очень облегчает их прием, одно драже в день после еды и все.

Но важнее всего в нынешней эпидемиологической обстановке – это наличие активных компонентов, которые помогают не только в профилактике ОРВИ и коронавирусной инфекции, но и в восстановлении организма после болезни. "Компливит" содержит липоевую кислоту. Она учувствует в обмене аминокислот и жирных кислот, обладает липотропными свойствами, улучшает функцию печени. Вещество оказывает детоксицирующее действие при отравлении солями тяжелых металлов, алкоголем, долгом приеме противовирусных препаратов и антибиотиков.

Ученые из Ближневосточного университета Никосии (Кипр) выяснили, что молекула альфа-липоевой кислоты модулирует иммунную систему, подавляя цитокины и свободные радикалы кислорода, что помогает избежать цитокинового шторма. Также благодаря противовоспалительному действию липоевая кислота снижает побочные эффекты от тяжелых противовирусных препаратов, применяемых в стационаре.

Фото: www.researchgate.net/

Второй компонент – рутин, который является биофлавоноидом, питательным веществом-антиоксидантом, состоит из кверцетина и дисахарида. Его еще называют "витамин проницаемости". У рутина множество положительных эффектов, но для защиты организма от коронавируса стоит отметить три наиболее важных:

1) Рутин дает противотромботический эффект, влияя на вязкость крови.

2) Снимает воспалительный процесс; проявляет мощные антиоксидантные свойства.

3) В связке с витамином С эффективность его возрастает в разы.

В "Компливите" этот эффект усиления в комбинации с витамином С учтен и используется. Но нужно отметить, что биофлавоноидные соединения, из которых состоит Рутин, легко поддаются разрушению табачным дымом и алкоголем, поэтому желая насытить свой организм полезными веществами, крайне важно отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.

Фото: pixabay.com

Экспертная группа Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) выделила важнейшие витамины и минералы, которые необходимы для работы иммунной системы: C, A, B6, B12, D, фолат, цинк, железо, медь и селен. В состав "Компливита" входит большая часть: цинк, витамины А, Е, В1, B12, B6, фолиевая кислота, медь, железо и, как выше было сказано, витамин С.

Цинк угнетает фермент РНК-полимеразу коронавирусов и таким образом подавляет их распространение в организме.

Витамин А является антиоксидантом, повышает барьерную функцию слизистых оболочек, ускоряет регенеративные функции. Для больных коронавирусом с поражением легких этот эффект крайне благотворен.

Цинк способствует усвоению витамина А и тоже обладает хорошим противовоспалительным эффектом.

Учитывая, что недостаток многих микроэлементов (особенно цинка) наблюдается у 78-82% здоровых россиян в возрасте до 40 лет, то всплеск заболеваемости уже не кажется чем-то удивительным. И тут становится важно, что при всей своей доказанной эффективности, "Компливит" остается народным препаратом. Его может позволить себе любая семья. Он доступен, потому что производится на российском фармацевтическим заводе УфаВита. Таким образом в стоимость препарата не заложены таможенные сборы, значительно меньше затраты на логистику. Кстати, на этом же заводе в Уфе производится вакцина "Спутник V". Система качества GMP, внедренная на предприятии, обеспечивает высокое качество всей выпускаемой продукции.

Витамины "Компливит" – это надежный помощник в нашей защите, защите наших детей, близких от сезонных вирусных и простудных заболеваний. Он также будет полезен старшему поколению, ведь именно пожилые люди находятся в зоне риска заболеваемости. Стоит позаботится о своей семьи с помощью простого, но эффективного способа – приема витаминов и минералов, которые произведены по высоким международным стандартам на российском заводе.

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Фото: Пресс-служба
Автор: 6 октября 2021, 08:30

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