Доктор Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Знаменитый российский хирург и педиатр, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает, что Россия подошла к пику эпидемии коронавируса COVID-19. Врач отметил, что борьба с инфекцией в стране ведется в правильном направлении.
Рошаль пояснил, что какое-то время в России еще будут появляться новые зараженные, однако государство готово к такому развитию событий. По его словам, у страны было достаточно времени на подготовку. Однако доктор обратил внимание, что не является инфекционистом и не стал давать конкретных прогнозов по развитию ситуации, передают "Невские Новости".
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Школьная подруга увела мужа