Доктор Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

Знаменитый российский хирург и педиатр, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает, что Россия подошла к пику эпидемии коронавируса COVID-19. Врач отметил, что борьба с инфекцией в стране ведется в правильном направлении.

Рошаль пояснил, что какое-то время в России еще будут появляться новые зараженные, однако государство готово к такому развитию событий. По его словам, у страны было достаточно времени на подготовку. Однако доктор обратил внимание, что не является инфекционистом и не стал давать конкретных прогнозов по развитию ситуации, передают "Невские Новости".