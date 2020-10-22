Как восстановить организм после коронавируса

COVID-19, накрывший мир в 2020, характерен не только быстрым развитием, опасным поражением органов дыхания, но целым списком серьезных осложнений. Получить отрицательный мазок на ковид после продолжительной болезни – повод вздохнуть с облегчением. Однако, расслабляться не стоит. Пришла пора восстанавливать ослабленный и измученный борьбой с вирусом организм.



Поражение легких

Одно из самых очевидных последствий – удар по легким. Чаще всего на легочной ткани образуются рубцы, которые провоцируют сокращение объема дыхательного органа. Человек вдыхает меньшее количество воздуха, в ткани поступает недостаточное количество кислорода. Даже при небольшой нагрузке наблюдается одышка и утомляемость. Процесс образования рубцов называется фиброзом.

Такие изменения в легочной ткани наблюдаются даже у тех, кто переболел COVID– 19 в легкой и бессимптомной форме. Что уж говорить о тех, кто перенес пневмонию и полежал на ИВЛ.

Итак, что можно сделать, чтобы помочь легким работать? Помимо очевидных – бросить курить и больше гулять на свежем воздухе, есть еще несколько полезных советов.

Дыхательная гимнастика

Одно из наиболее полезных занятий для состояния не только легких, но и нервной системы. Дыхательные упражнения – отличный способ успокоиться и расслабиться. Они укрепляют мышцы, отвечающие за вдох и выдох.

Одно из самых простых упражнений – дыхание животом. Необходимо сесть или лечь поудобнее, закрыть глаза и полностью расслабиться. Отлично, если получится выкинуть из головы все мысли до единой. В течение 6 секунд выполняется глубокий вдох, при этом передняя стенка живота уходит вперед. Затем также в течение 6 секунд производится продолжительный выдох. Передняя стенка живота втягивается.

Рекомендовано выполнять упражнение ежедневно в течение 7–10 минут. Еще эффективнее, если проводить занятия на свежем воздухе.

Упражнения на снятие зажима грудной клетки

Дозированная умеренная физическая активность очень полезна при восстановлении. Зарядка улучшает не только здоровье легких, но также кровообращение, работу сердца, укрепляет мышечный корсет. Лучше всего, если полный комплекс упражнений подбирает врач исходя из состояния пациента.

Несколько полезных методик, снимающих зажим в грудной клетке, раскрывающих легкие и позволяющих вдохнуть полной грудью. Опять же будет лучше, если упражнения подберет специалист. Однако, некоторые из них допустимо делать самостоятельно.

Уведите плечевой сустав вперед, чтобы ключица четко выпирала. Согните указательный палец другой руки крючком и продавите им глубоко под ключицей. Необходимо выполнять упражнение с усилием. Тщательно проработайте область под всей ключицей. Упражнение необходимо выполнить для каждой стороны тела. Эта область болезненна, но работа с ней раскрывает грудную клетку очень быстро. Следующий шаг – самомассаж области ключицы. Встаньте прямо, распрямите плечи. Костяшками кулака тщательно массируйте зону от ключицы до плечевого сустава. Уделите внимание самому плечевому суставу. Необходимо усердно промассировать под косточкой. Эта зона также болезненна, но ее проработка отлично снимает напряжение.

Дышать носом

К пострадавшим легким нужно относиться с аккуратностью. Самым благоприятным для них является теплый влажный воздух. Кстати, не надо забывать регулярно увлажнять воздух в помещении.

Именно такой, комфортный для дыхания воздух, легкие получают при вдохе через нос. Необходимо следить за отсутствием заложенности носовых пазух, исключить аллергены, пыль и другие раздражители носоглотки.

Поменьше нервничать

Стресс буквально сковывает диафрагму. Расстройства и разочарования заставляют бессознательно опускать плечи и голову, сутулиться. Это положение тела приводит к зажиму грудной клетки, нарушению кровообращения, сжатию сосудов и нервов в области головы и шеи.

Питание

Не обойтись и без правильного подхода к питанию. Для здоровья легких в первую очередь важно получать достаточное количество антиоксидантов и витамина С. Продукт, доступные практически каждому , которые рекомендовано включать в рацион: куркума, яблоки, тыква, помидоры, свекла, жирная рыба, оливковое масло, черника.

Кровообращение и работа сердца

Это осложнение, которое врачи выявили сразу же вслед за поражением легких. Объясняется все очень просто. Когда легкие работают не в полную силу, сердцу приходится прийти на помощь. Оно трудится на износ, стараясь доставить кислород и полезные вещества во все органы и ткани. Разумеется, такая ударная нагрузка изнашивает мышцу. Заметно страдают и сосуды.

Недостаток кислорода сказывается на качестве самой крови. Она становится гуще, течет по венам и артериям медленнее, растет риск тромбозов. Врачи назначают медикаментозную терапию даже после выписки из больницы. Что еще можно сделать, чтобы помочь организму?

Устранить причины неправильного кровотока

Нередко проблемы, которые стимулируют нарушение кровообращения, присутствуют еще до попадания в организм COVID-19. Чтобы помочь крови циркулировать правильно, необходимо срочно начинать исправлять их. К числу таких проблем относятся:

нарушение осанки, которое вызывает разбалансировку всего организма, в том числе кровеносной системы. Из-за искривленного позвоночника одна часть тела располагается выше другой. Кровь начинает скапливаться в той части, которая находится выше и поступает в дефиците в ту часть, которая ниже.

плоскостопие, которое провоцирует смещение таза, а вслед за этим и перекос всего организма.

Вылечить эти болезни опорно-двигательного аппарата помогут специально разработанные упражнения и техники. Например, методики кинезиологии.

Бытовые привычки

Для кровообращения полезен контрастный душ. Исключение – наличие воспалительных процессов в венах (например, флебит). Тогда резкая смена температур запрещена.

Кстати, стоит обратить внимание также на температуру питьевой воды. Не рекомендовано пить ее холодной, чтобы избежать спазм сосудов. Лучше, если жидкость будет комнатной температуры или даже чуть теплой. А вот сам по себе питьевой режим очень важен для разжижения крови и ускорения ее течения. В день нужно пить как минимум 2 литра чистой воды.

Активный образ жизни

Одно из ключевых условий нормализации кровообращения – движение. Конечно, нагрузка должна быть нормированной и адекватной. Но ежедневная зарядка, пешие прогулки – обязательный минимум для восстановления и поддержания нормального кровотока. Полезны плавание, аквааэробика, езда на велосипеде.

Питание

Для здоровой работы сердечной мышцы, крепких сосудов и нормального кровотока организму необходимы: калий, магний, Омега-3 кислоты, витамины и минералы, белок. Полиненасыщенные жирные кислоты, которые также важны для работы мозга, содержатся в жирной рыбе. Полезны злаковые, как источник магния.

Капуста, особенно белокочанная и цветная, укрепляет стенки сосудов и разжижает кровь. Источники витамина С – зелень, салат, садовые ягоды. Еще в них много салициловой кислоты и железа, необходимых для повышения качества крови.

Антиоксиданты, нужные для расщепления холестерина, содержатся в томатах и чесноке.

Очень важно, чтобы полезные вещества, витамины и минералы, которые мы потребляем в пищу, усваивались организмом. В противном случае рацион и прием витаминных комплексов бесполезны. Необходимо обратить внимание на пищеварение. Одну из основных ролей в качественном переваривании пищи играет желчный пузырь. С проблемами желчного пузыря и пищеварительного тракта справляется висцеральная терапия, то есть массаж внутренних органов.

Это основные и самые тяжелые возможные последствия перенесенного коронавируса. Поскольку COVID-19 находится в процессе постоянного изучения и наблюдения, периодически появляются новые сведения о его симптомах, осложнениях и способах лечения. Справиться с вирусом означает не только изгнать его из организма, но еще и исправить все его последствия. Не забывайте заботиться о себе и своем здоровье. Не болейте и будьте счастливы.



