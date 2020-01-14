Какие питьевые йогурты запрещены к употреблению

Было протестировано качество питьевых йогуртов с персиковым вкусом. В исследовании приняли участие семь марок: "Вкуснотеево", "ЭкоНива", "Асеньевская ферма", "Агуша", "ФрутоНяня", "Эковакино" и "Слобода". Все эти продукты можно найти на полках любого российского магазина.
Как оказалось, не все йогурты можно употреблять. По итогам проверки эксперты рекомендуют покупать только питьевые йогурты брендов "Слобода", "Вкуснотеево", "Агуша" и "ФрутоНяня". Они полностью соответствуют всем правилам и безопасны для здоровья.
Незначительные погрешности были обнаружены в питьевом йогурте "Эковакино". По словам специалистов, в нем был привкус окисленного жира, сообщает ТВ Центр.
Две оставшиеся марки питьевого йогурта вообще запрещены к употреблению. В "ЭкоНиве" нашли бактерии группы кишечной палочки. А в "Асеньевской ферме" в 13 раз превышено содержание дрожжей.
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