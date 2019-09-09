Электронные сигареты спровоцировали смертельную эпидемию

По их мнению, во всем виноват находящийся в составе жидкости для вейпов витамин Е. Обычно он не несет никакого вреда, но в газообразном состоянии вещество может составлять новые соединения. Многие из них действительно опасны.
Эксперты призывают общественность быть бдительными в отношении любых продуктов для вейпинга. Они настоятельно рекомендуют немедленно обращаться к врачам в случае появления необычных симптомов.
"В целом парение неизвестных веществ опасно, и мы продолжаем изучать все варианты борьбы с этой проблемой", – отметил комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Говард Цукер.
К слову, указанный вид витамина E содержится не во всех смесях. Его нашли только в тех, которые содержат тетрагидроканнабинол или марихуану. В никотиновых смесях его нет, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Не могу избавиться от дочери
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?