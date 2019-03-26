Найдено эффективное средство от рака простаты

0
Похороны Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Вторник 26 марта
Лента новостей
13:39
Знаменитая модель "забыла" надеть бюстгальтер
13:33
Учительница избила школьника на уроке
13:26
"Думала о нем": Серябкина раскрыла причину бессонницы
13:26
Главный турнир по латиноамериканским танцам пройдет в Москве
13:25
Журнал Estet отпраздновал юбилей
13:04
Пышная грудь известной ведущей вызвала ажиотаж
13:02
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос сорвался
12:48
Галкин рассекретил трехлетнюю шпионку
12:46
Бизнесмен устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге
12:46
Почему весна сводит с ума
12:19
Под Вологдой пенсионерка умерла из-за оставленной на печи тряпки
12:15
Сделано заявление об убийстве Зеленского
12:12
Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом
11:44
Володин пригласил ливанцев на форум "Развитие парламентаризма"
11:43
Названа причина решения Трампа по Голанским высотам
11:39
"Фальшивка"-Медведева взбесила россиян
11:37
Серов впал в депрессию после смерти Началовой
11:29
Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
11:24
В Башкирии машина вылетела в кювет и перевернулась
11:06
Племянник Пугачевой попал в жуткое ДТП
11:03
Назначена дата суда по делу Кокорина и Мамаева
11:01
Мясоед сгрыз свиную голову на глазах у веганов
10:57
Под Челябинском рядом с детским домом поймали голого мужчину
10:46
Переломанный Билан вышел в свет на костылях
10:46
В аварии под Москвой пострадал человек
10:34
"Хватит калечить детей": на Дайнеко накинулись из-за прививки
10:31
Автобусы с пассажирами попали в смертельное ДТП в Нур-Султане
10:16
Шнуров съехался с Ахеджаковой в одну коммуналку
10:14
Порошенко влепил звонкую пощечину выскочке Зеленскому
10:08
На Урале собака напала на детей
10:03
"Я больше не могу лечиться": Топалов с трубкой во рту сделал заявление
09:46
"Что за дела?": Собчак взорвалась из-за увольнения за купальник
09:44
Россияне разоблачили видео с инопланетянами
09:42
В Москве нашли мертвым генерала ФСБ
09:37
В центре Москвы безработного приезжего ограбили на миллион
09:28
Андрею Малахову нанесли неожиданный удар после обвинений в побоях
09:14
В Баку загорелся крупный ТЦ
09:00
Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)
08:41
Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой
08:41
Арт-ярмарка Happy Market в Москве: время перемен
08:39
Захарова вышла из себя из-за наглого вранья
08:35
Boeing с пассажирами экстренно сел из-за угрозы взрыва
08:17
Премьера иммерсивного мюзикла в темноте пройдет в Манеже
08:03
Умер актер Лактемир Дзтиев
07:56
В Минобороны подтвердили гибель трех российских военных в Сирии
07:20
Лукашенко впал в истерику после нагоняя от Путина
06:37
Пережившая разрыв яичника звезда шоу "Дом-2" залилась слезами
04:20
Всплыла главная тайна группы "Тату"
02:14
Резкое ухудшение здоровья: Джигарханяну сделали серьезное предупреждение
00:04
Принца Гарри уличили в грязном предательстве семьи
22:00
Утяшева сбежала из страны с ребенком
21:55
Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов
21:53
Как политтехнологи США организовывали беспорядки на Мадагаскаре
21:27
"Я подумал, что это манекен": переделанная подруга Тимати вызвала оторопь
21:08
За избиение Шнурова обещали пять миллионов
21:04
В Ижевске сбили 10-летнего ребенка
20:49
Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
20:42
Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
20:15
В московской школе зверски избили ребенка
19:56
Житель Екатеринбурга принес на работу боевую гранату
19:40
Депутаты и сенаторы ищут компромисс по закону о хостелах
19:33
В Тюмени сгорела картинная галерея
19:28
Инопланетный портал: в Ставрополье на видео попало НЛО
19:24
Униженная Бузова оказалась на крыше в пижаме
18:53
Внук Пугачевой по полной оттянулся за рубежом
18:47
Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем
18:17
Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких оскорблений
18:17
Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло
18:09
Звезда "Бригады" оправдалась за предательство перед Корчевниковым
18:04
Ограбление по-русски: два омича украли у друга ковры и коляску
17:13
В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку
17:12
Известная модель заявилась в магазин в откровенном наряде
17:03
Гороскоп на апрель
16:51
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
16:49
Затравленной Скабеевой предъявили список претензий
16:44
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
16:18
Красотка из "Дома-2" дерет с похотливых мужиков по 193 тысячи за ночь
16:03
Объявивший об уходе Шнуров нашел новый способ наживы
16:00
"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
15:58
Странные конфузы из-за возраста
15:57
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине
15:41
Придирчивая Меган Маркл разрушила планы принца Гарри
15:38
В туалете автовокзала в Краснодаре нашли тело младенца
15:33
Третий Международный конкурс пианистов Владимира Крайнева пройдет в Москве
15:33
Мертвая Началова стала причиной громкого скандала на Первом канале
15:29
Основатель сети кафе "Андерсон" обвинила в клевете Роспотребнадзор
15:14
"Он отнял у меня все!": Волочкова осталась без денег и дочери
14:55
Учительницу уволили за снимок в купальнике
14:53
В Кремле посмеялись над провалом расследования США
14:49
Попавшийся с любовницей юморист втянул Шепелева в грязные разборки
14:48
Последствия взрыва жилого дома под Краснодаром попали на видео
14:43
"Бабушка зажигает!": танец Пугачевой с дочерью подняли на смех
14:31
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
14:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 марта 2019 года
14:17
Сенсационный поворот в деле сбитого над Украиной Boeing
14:16
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
14:15
Вскрылось имя жениха Бузовой
14:04
В туалете на вокзале Краснодара нашли мертвого младенца
14:03
"Сам себе в рот": мужа Наташи Королевой сняли с мужчиной
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ответ ООО "Корпорация СТС" и АО "Ямалкоммунэнерго" на публикацию статьи "Кто зарабатывает на Ямало-Ненецком округе"
"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
Тайная возлюбленная Золотухина прервала молчание
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Гороскоп на апрель
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
Здоровье

Найдено эффективное средство от рака простаты

Фото: pixabay.com
Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся в популярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.
прочитано 540 раз

Исследование, посвященное раку простаты, провели ученые из Университета Казанава. Влияние кофе на организм они проверили на мышах. Как выяснилось, рост раковых клеток существенно замедляют два компонента – ацетат кавеола и кафестол. Оба вещества содержатся в сорте "арабика".

ПО ТЕМЕ

"Добил рак простаты?": загадочная причина отставки Назарбаева

Названы три смертельно опасных продукта

Исследования свойств кофе идут давно. Это один из самых популярных напитков на планете. Кофе представляет собой сложный коктейль веществ: в нем содержится более тысячи нелетучих химических компонентов и свыше 1,5 тысячи – летучих. При этом концентрация полезных веществ зависит от способа обжарки кофейных бобов и приготовления напитка.

По словам ведущего исследователя Университета Казанава, доктора Хирояки Ивамото, через 11 дней после начала эксперимента опухоли у мышей в контрольной группе, которые не подвергались никакому воздействию, увеличились в 3,5 раза. А вот у мышей-кофеманов, страдающих раком простаты, злокачественное образование выросло всего в полтора раза.

Японские ученые отмечают, что их исследование рака простаты – первое в череде научных работ о связи кофе и злокачественных опухолей. Они намерены продолжить изучение этого вопроса. Если приведенные данные подтвердятся, специалисты приступят к разработке препарата от рака простаты на основе кофе, пишет Medical News Today.

Автор: Андрей Евлампиев26 марта 2019, 12:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Последняя надежда: Порошенко готовит отмену выборов
Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
Под отвернувшимся от России Лукашенко зашаталось кресло
Удар по Порошенко: объявлено о выдаче российских паспортов на Украине

Шоу-бизнес

Госпитализированной Поргиной сделали операцию
Пышная грудь известной ведущей вызвала ажиотаж
Галкин рассекретил трехлетнюю шпионку
У Владимира Кузьмина заподозрили рак

Проишествия

Родственница звезды Голливуда заживо сгорела на Украине
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Известный артист дерзко отказался от юбилейного концерта Пугачевой

Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Шоу-бизнес

"Я больше не могу лечиться": Топалов с трубкой во рту сделал заявление

Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Шоу-бизнес

Галкин рассекретил трехлетнюю шпионку

Девочка ловко уходила от ответа на вопрос
Шоу-бизнес

"Хватит калечить детей": на Дайнеко накинулись из-за прививки

Она не должна так часто проводить вакцинацию

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом

Спорт

У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
Тутберидзе постигла страшная трагедия
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru