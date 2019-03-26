Найдено эффективное средство от рака простаты

Рак простаты можно лечить с помощью кофе. Содержащиеся в популярном напитке вещества резко замедляют рост злокачественной опухоли.

Исследование, посвященное раку простаты, провели ученые из Университета Казанава. Влияние кофе на организм они проверили на мышах. Как выяснилось, рост раковых клеток существенно замедляют два компонента – ацетат кавеола и кафестол. Оба вещества содержатся в сорте "арабика".

Исследования свойств кофе идут давно. Это один из самых популярных напитков на планете. Кофе представляет собой сложный коктейль веществ: в нем содержится более тысячи нелетучих химических компонентов и свыше 1,5 тысячи – летучих. При этом концентрация полезных веществ зависит от способа обжарки кофейных бобов и приготовления напитка.

По словам ведущего исследователя Университета Казанава, доктора Хирояки Ивамото, через 11 дней после начала эксперимента опухоли у мышей в контрольной группе, которые не подвергались никакому воздействию, увеличились в 3,5 раза. А вот у мышей-кофеманов, страдающих раком простаты, злокачественное образование выросло всего в полтора раза.

Японские ученые отмечают, что их исследование рака простаты – первое в череде научных работ о связи кофе и злокачественных опухолей. Они намерены продолжить изучение этого вопроса. Если приведенные данные подтвердятся, специалисты приступят к разработке препарата от рака простаты на основе кофе, пишет Medical News Today.