Выявлена новая опасность электронных сигарет

Безопасность электронных сигарет – миф. Риск при использовании испарителей с никотином оказался более высоким, чем при курении обычного табака.

Исследование провели ученые из Университетской клиники федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Они изучили состояние 15 курильщиков, которых предварительно разбили на три группы.

Первая группа курила обычные сигареты, вторая – электронные испарители с никотином, третья – электронные сигареты без никотина. До начала эксперимента и после него медики регистрировали различные показатели здоровья пациентов, в частности центральное и периферическое кровяное давление, жесткость стенок сосудов.

Итоги наблюдений оказались следующими: после обычной сигареты повышенное периферическое давление у пациента наблюдалось в среднем 15 минут, учащенный пульс сохранялся в течение получаса. А вот после никотинового испарителя и давление, и учащенное сердцебиение сохранялись в течение 45 минут. Показатель жесткости сосудистых стенок возрастал у обеих групп, употреблявших никотин.

Вывод ученых логичен: уже сейчас можно говорить об опасности курения никотиновых электронных испарителей. Правда, признают медики, для точных результатов нужны исследования с большим числом участников, пишет РИА ФАН со ссылкой на журнал Vascular Medicine.

Американские ученые ранее выявили лучший способ бросить курить. Участникам эксперимента предлагали разные методы: одних информировали о пользе здорового образа жизни, другим советовали использовать никотиновые пластыри или электронные сигареты. Однако эффективнее всего оказалась материальная заинтересованность – отказались от вредной привычки те участники, которым предложили по 600 долларов.